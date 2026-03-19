경남 창원특례시 마산회원구 구암2동은 19일 전 단체원이 함께 참여하는 마을 환경개선 사업의 일환으로 계절별 꽃 경관 조성에 나섰다.

구암 2동 꽃길 조성 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

구암2동은 꽃무릇 1200본을 추가 식재해 가을철까지 이어지는 사계절 꽃길 조성을 추진하고 있다.

이번 사업은 구암2동 단체장협의회를 중심으로 여러 단체가 협력해 꽃 식재뿐만 아니라 사후 관리도 함께 참여해 지속 가능한 마을 가꾸기 활동으로 이어질 예정이다.

해당 구간은 과거 노후 수목이 밀집되어 접근이 어려웠던 곳이었으나, 지난해 산책로 조성을 통해 주민 이용이 크게 증가한 바 있다. 이번에 꽃길 조성으로 주민들이 일상 속에서 자연을 즐길 수 있는 공간으로 거듭나며 만족도 또한 더욱 높아질 것으로 기대된다.

황규동 단체장협의회장은 "봄에는 유채꽃, 가을에는 꽃무릇이 피어나는 아름다운 마을 환경을 조성해 마을 경관이 크게 향상될 것으로 기대한다"며 "전 단체원이 함께 만든 공간인 만큼 유지·관리에도 최선을 다하겠다"고 전했다.

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심양숙 구암2동장은 "이번 꽃길 조성은 주민들이 함께 만들어가는 의미 있는 활동"이라며 "앞으로도 작은 실천을 통해 더 살기 좋은 동네를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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