임문영 부위원장·하정우 AI미래기획수석, 리사 수 AMD 최고경영자 회동

글로벌 개방형 AI 생태계 구축·지역 AI 전환 위한 협력 강화 논의

임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장과 하정우 청와대 AI·미래기획수석이 19일 방한 중인 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)를 만나 한국과 AMD 간 상호 윈-윈(WIN-WIN)할 수 있는 AI 협력 방안을 논의했다고 청와대가 밝혔다.

리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 19일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 김성훈 업스테이지 대표와 회동을 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.3.19 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

이 자리에서 임 부위원장과 하 수석은 전국적인 AI 고속도로 구축 등을 통한 'AI 3강' 도약 전략을 소개하고, 수 CEO로부터 이번 방한 성과 및 평가에 대해 청취했다.

수 CEO는 이번 방문을 통해 국내 AI 기업들과 협력이 보다 공고해진 데 만족을 표시했다고 한다. 양측은 현재의 성공적인 협력 모델을 바탕으로 향후 더 많은 한국 기업들이 AMD의 개방형 AI 생태계를 통해 시너지를 창출할 수 있도록 민관 협력을 확대해 나가기로 했다.

아울러 양측은 한국의 글로벌 AI 경쟁력 확보와 지역 산업의 인공지능(AI) 전환을 위한 협력을 중심으로 심도 있는 논의도 진행했다. 양측은 데이터센터 구축 등 지역 균형 발전을 위한 지역 산업 AI전환(AX)의 중요성에 대해 공감하고, 실현 과정에서 'K-문샷'과 연계한 AI 소프트웨어 인재 양성 및 공동 개발·연구 등 다각적인 협력 방안을 모색했다.

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한국과 AMD는 앞으로도 글로벌 개방형 AI 생태계 구축을 위해 상호 호혜적인 협력을 확대해 나가기로 했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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