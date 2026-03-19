금호일반산단에 앙금·베이커리 생산라인 구축

영천시는 19일 시청 영상회의실에서 ㈜태산과 농업회사법인 ㈜태산글로벌과 220억원 규모의 투자협약(MOU)을 체결했다.

협약식에는 최기문 영천시장, 허광옥 ㈜태산·농업회사법인 ㈜태산글로벌 대표이사 등 관계자들이 참석해 성공적인 사업 추진을 위한 상호 협력을 약속했다.

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이번 협약에 따라 ㈜태산과 ㈜태산글로벌은 영천시 금호일반산업단지 내 약 5500평 부지에 총 220억원을 투자해 앙금 및 베이커리 제품 생산라인을 구축할 계획이다.

㈜태산은 1994년 설립된 앙금 전문 제조기업으로, 제과·제빵용 앙금 제품을 중심으로 다양한 식품 소재를 생산하며 국내 식품기업과 프랜차이즈에 공급하고 있다.

또한 일본과 미국 등 해외시장에도 제품을 수출하며 사업을 확대하고 있다.

농업회사법인 ㈜태산글로벌은 2023년 설립된 기업으로, 글로벌 시장 확대와 브랜드 사업 강화를 목표로 디저트 브랜드 '알렛(ALLET)'을 선보이며 모찌 등 다양한 제품 개발을 통해 사업 기반을 확장하고 있다.

영천시는 이번 투자협약이 원활히 추진될 수 있도록 행정적 지원에 적극 나설 계획이며, 이번 투자가 지역 식품산업 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

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시 관계자는 "이번 협약이 지역 식품산업 발전과 지역경제 활성화에 기여하는 계기가 되길 바란다"며, "기업 투자와 사업 추진이 원활히 이뤄질 수 있도록 행정적 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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