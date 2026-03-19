군정질문 통해 현안 점검 및 대안 제시, 조례안 등 총 12건 안건 의결

청도군의회(의장 전종율)가 19일 제8차 본회의를 끝으로 11일간의 일정이었던 제316회 임시회를 공식 마무리했다.

이번 임시회에서 의회는 운영행정위원회와 산업경제위원회에 회부된 주요 안건들을 심사·의결하고, 군정 전반에 대한 심도 있는 점검을 진행했다.

청도군의회가 19일 제8차 본회의를 끝으로 11일간의 일정이었던 제316회 임시회를 공식 마무리했다. 청도군의회 제공 AD 원본보기 아이콘

의회는 지난 9일부터 진행된 2026년 상반기 군정질문을 통해 주요 사업의 추진 현황을 면밀히 살폈다.

특히 군민의 눈높이에서 사업 과정상의 문제점을 날카롭게 지적하고, 실효성 있는 개선 방향을 제시하는 등 생산적인 견제와 대안 제시에 집중했다.

이번 회기 중 처리된 주요 안건은 총 12건으로, 지역 발전을 위한 제도적 기반을 강화했다.

주요 내용은 ▲재무 건전성 확보(청도군 통합재정안정화기금 운용 관리) ▲민주적 예산 편성(주민참여예산제 운영 조례 정비) ▲복지 안전망 강화(돌봄 통합지원 체계 구축 및 관련 안건 처리) 등이다.

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전종율 의장은 "앞으로도 청도군의회는 군민의 목소리를 군정에 충실히 반영하고, 군민이 체감할 수 있는 의정활동을 통해 지역 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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