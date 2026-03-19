강승준 신용보증기금 이사장이 취임 이후 첫 공식 일정으로 중동 정세 불안에 따른 피해 우려 기업을 찾아 현장 점검에 나섰다.

강승준 신용보증기금 이사장(왼쪽에서 세 번째)이 18일 대구 달서구 소재 농업회사법인(주)영풍을 방문해 중동지역 수출기업의 애로사항을 청취하고 있다. 신용보증기금 제공 AD 원본보기 아이콘

19일 신용보증기금에 따르면 강 이사장은 전날 대구 달서구에 위치한 농업회사법인 영풍을 방문해 기업 현장의 애로사항을 청취하고 지원방안을 점검했다. 이번 방문은 최근 중동 지역 긴장 고조로 수출대금 회수 지연 등 리스크가 확대되는 상황에서 기업들의 체감 어려움을 직접 확인하기 위해 마련됐다.

영풍은 식품 제조 전문기업으로 '이천만 불 수출의 탑'을 수상하고 중소벤처기업부 '글로벌 강소기업'으로 선정된 바 있는 수출 유망 기업이다. 다만 최근 중동 정세 불안과 글로벌 경기 둔화 영향으로 경영 불확실성이 커지고 있다. 이날 현장 간담회에서 조재곤 대표는 "고물가·고금리·고환율 등 삼중고에 더해 중동 상황까지 겹치면서 수출기업의 부담이 크게 늘고 있다"며 "피해 기업의 신속한 정상화를 위해 실질적인 금융지원 확대가 필요하다"고 밝혔다.

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강 이사장은 "대외 환경 악화 속에서도 K푸드 세계화를 위해 노력하는 기업들의 노고에 감사하다"며 "신속위기대응 특례보증을 통해 수출기업의 유동성 위기 해소에 적극 나서겠다"고 말했다. 신속위기대응 특례보증은 관세 부담 증가, 내수 침체 등 대내외 환경 악화로 일시적 자금난을 겪는 기업을 지원하는 프로그램이다. 신보는 중동 상황 피해 기업을 대상으로 보증심사를 간소화하고 보증료율을 최대 0.5%포인트 인하해 금융 비용 부담을 완화할 방침이다. 강 이사장은 "글로벌 강소기업이 외부 충격으로 성장 동력을 잃지 않도록 현장의 목소리를 정책에 신속히 반영하겠다"며 "앞으로도 다양한 산업 현장을 방문해 기업 지원을 강화해 나가겠다"고 밝혔다

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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