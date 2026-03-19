대만 최대 결제플랫폼 '라인페이'와

협약 … 환전 없는 경남 여행길 열어



경남관광재단이 대만 현지에서 파격적인 디지털 결제 시스템 도입과 특화 관광 상품 개발을 이끌어내며 대만 관광객 유치에 본격적인 시동을 걸었다.

타이베이 루시호텔 행사장에서 라인페이 및 여행사 관계자들과 협약 서명 후 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

경남관광재단은 지난 18일(현지시간) 대만 타이베이 루시호텔에서 '경남 관광기업-대만 여행업계 관광콘텐츠 비즈니스 데이'를 열고 대만 최대 결제 플랫폼인 라인페이 대만(LINE Pay Taiwan) 및 현지 주요 여행사들과 다자간 업무협약을 체결했다.

이번 협약의 핵심은 대만 인구의 절반 이상인 1300만명이 사용하는 '라인페이'를 도내 관광 현장에 전진 배치하는 것이다. 이를 통해 대만 관광객들은 경남의 주요 호텔, 식당, 에스테틱 등에서 별도의 환전 없이 스마트폰만으로 간편하게 결제할 수 있게 된다. 특히 라인페이의 한국 여행 콘텐츠 플랫폼인 'K-Travel'을 통해 도내 관광 가맹점 정보를 대만 현지에 직접 노출하는 홍보 효과도 거둘 것으로 기대된다.

재단은 또한 대만 5대 여행사인 '콜라투어', '오복여행사' 및 스포츠 전문 '진유여행사'와 협력해 체류형 스포츠 관광객 유치에 나선다. 경남의 수려한 자연환경을 활용한 마라톤, 트레킹, 자전거 투어 등 고부가가치 테마 상품을 공동 개발해 향후 3년간 대만 스포츠 관광객 3000명을 유치한다는 구체적인 목표를 세웠다. 특히 '거제 100K 국제 트레일러닝 대회' 등 지역 대표 스포츠 이벤트와 연계한 상품화에 집중할 계획이다.

배종천 대표이사는 "대만 관광객들이 선호하는 스포츠 관광 콘텐츠와 라인페이라는 편리한 결제 수단을 결합해 경남만의 차별화된 매력을 선보이겠다"며 "단순 관람형 관광을 넘어 체류형 관광을 활성화함으로써 지역 경제에 실질적인 활력을 불어넣겠다"고 강조했다.

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한편 재단은 이번 대만 방문 성과를 바탕으로 도내 관광 기업들의 현지 진출을 적극적으로 지원하고, 하반기부터 대만 현지 여행사들과 연계한 팸투어 및 공동 마케팅을 신속히 전개할 방침이다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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