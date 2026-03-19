소녀시대 효연. SM엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 소녀시대의 효연(HYO)이 오는 23일 오후 6시 신곡 'MOVEURBODY(춤춰)'를 발표한다고 SM엔터테인먼트가 19일 밝혔다.

이번 곡은 브라질리언 펑크와 하드 테크노를 결합한 하이브리드 사운드가 특징이다. 효연의 감각적인 보컬과 레이브 에너지를 담았다. 효연은 이번 곡의 작사와 작곡, 편곡에 직접 참여했다. 가사에는 공연장 위 팬들에게 주문을 거는 듯한 카리스마 넘치는 메시지를 담았다.

효연은 2018년 첫 싱글 'Sober'를 발표하며 디제이(DJ) 활동을 시작했다. 이후 '디저트(DESSERT)', '세컨드(Second)', '딥(DEEP)', '픽처(Picture)', '예스(YES)' 등을 선보이며 프로듀서로서 입지를 다졌다.

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신곡 발표에 앞서 오는 21일 오후 9시 서울 성수동 에스팩토리에서 파티 브랜드 '화:합(HWA:HAP)' 쇼케이스를 개최한다. 이번 공연은 신곡의 테마와 '춤춰'라는 메시지를 바탕으로 공간을 연출한다. 관객이 직접 참여하는 '레이브 나이트(RAVE NIGHT)'를 주제로 무대를 선보인다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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