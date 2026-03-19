AI와 문화, 지역서 만나다… 국립부경대·부산남구문화재단 ‘융합 동행’

지역 디지털 역량 강화·문화예술·기술 융합 프로그램 공동 추진

국립부경대학교 소프트웨어융합혁신원(원장 송하주 교수)과 부산남구문화재단(대표이사 구본호)은 18일 오후 국립부경대 웅비관에서 '지역사회 기반 AI·SW 교육과 문화·예술·기술 융합 프로젝트의 공동 추진을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이번 협약은 국립부경대의 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 교육 역량과 부산남구문화재단의 지역 문화 네트워크를 연계해 지역사회의 디지털 역량을 강화하고, 지속 가능한 협력 모델을 마련하기 위해 열렸다.

양 기관은 이번 협약으로 △지역 주민 대상 디지털 리터러시와 AI 활용 교육 프로그램 운영 △대학생 참여 프로젝트와 캡스톤디자인 연계 프로그램 추진 △남구 지역 문화자원·역사 콘텐츠 기반 디지털 콘텐츠 개발 협력 △문화·예술과 지역 축제·행사와 연계한 AI·SW 기술 기반 프로그램의 공동 기획과 운영 등에 협력하기로 했다.

대학과 지역 문화기관이 협력에 나서면서, 지역 문화자원과 AI·SW 기술을 접목한 교육과 협력 프로그램이 추진될 예정이다. 이를 통해 지역 문화콘텐츠의 디지털 활용 가능성을 확대하고, 주민과 청년층 대상 AI·SW 교육과 체험 기회를 넓힐 것으로 기대된다.

송하주 소프트웨어융합혁신원장은 "지역 주민과 청년들이 AI·SW 기술을 보다 가깝게 경험하고, 문화와 기술이 융합된 다양한 프로그램에 참여할 수 있도록 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.

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국립부경대는 2024년 SW 중심대학 선정 이후 SW 인재양성과 교육 저변 확대를 위한 소프트웨어융합혁신원을 설립해 △SW 전공 교육 강화 △SW융합과정 운영 △비전공자 SW교육 △산학협력 프로젝트 등을 중점적으로 추진하며 미래사회가 요구하는 융합형 인재 양성에 기여하고 있다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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