지게차운전기능사 취득 교육생 모집

4월 6일~29일까지

경북 고령군은 19일 구직자의 취업 역량 강화를 위해 「고령군 일자리·청년창업지원센터」주관으로 지게차운전기능사 취득 지원사업 교육생을 모집한다고 밝혔다.

교육은 4월 6일부터 4월 29일까지 전문학원에서 진행되며 교육 수강을 희망하는 구직자 10명을 모집해 지게차운전기능사 자격 취득을 지원하고, 이후 취업까지 연계하는 맞춤형 취업 지원 프로그램이다.

지게차운전기능사 취득 지원사업 교육생을 모집 포스터/고령군 제공 AD 원본보기 아이콘

지원 대상자는 일정 요건 심사를 거쳐 선정되며, 교육비의 75%까지 지원한다. 또한, 고령군청 주차장에서 학원까지 교육생 이동 차량을 제공한다.

필기 교육 3일, 실기 교육 5일로 진행되며, 자격 취득 후 고령군 일자리·청년창업지원센터에서 취업 알선까지 제공할 계획이다.

3월 27일(금)까지 교육생을 모집하며, 신청은 고령군 일자리·청년창업 지원센터에 방문을 통해 가능하다. 문의 사항은 고령군 일자리·청년창업지원센터로 연락해주시면 된다.

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고령군 일자리·청년창업지원센터 관계자는 "이번 교육은 현장에서 실질적으로 사용할 수 있는 기술습득을 지원하여 구직자의 역량을 강화하고 취업 기회를 마련할 수 있도록 지원하는 취업 지원 프로그램"이라고 말하며 많은 관심을 당부했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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