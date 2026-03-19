퇴원 후에도 지역사회에서 안심돌봄
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칠곡군·칠곡군립노인요양병원·왜관병원과 함께
의료·보건·복지 서비스 연계
경북 칠곡군은 지난 18일 군청에서 칠곡군립노인요양병원, 왜관병원과 함께 '퇴원환자 지역사회 연계사업' 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 병원 치료 후 퇴원하는 65세 이상 어르신들이 지역사회에서 안정적으로 건강관리를 이어갈 수 있도록 의료·보건·복지 서비스를 연계하기 위해 마련됐다.
칠곡군,칠곡군립노인요양병원, 왜관병원과 함께 '퇴원환자 지역사회 연계사업' 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결 기념촬영/김이환 기자
협약에 따라 칠곡군과 두 의료기관은 ▲퇴원 예정 환자 중 지역사회 돌봄이 필요한 대상자 발굴 ▲퇴원환자에 대한 보건·복지 서비스 연계 ▲사례관리 및 정보 공유 ▲사업 활성화를 위한 협력체계 구축 등 다양한 분야에서 상호 협력하기로 했다.
특히 의료기관에서는 퇴원 전 단계에서 지역사회 돌봄이 필요한 환자를 발굴해 군에 연계하여 의료, 요양, 주거, 일상생활지원 등 맞춤형 지원을 제공할 예정이다. 이를 통해 퇴원 이후에도 지속적인 건강관리와 돌봄이 이루어질 수 있는 지역 중심 통합돌봄 체계를 강화할 것으로 기대된다.
칠곡군 관계자는 "퇴원환자들이 병원 치료 이후에도 지역사회에서 안정적으로 생활할 수 있도록 돕는 것이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 지역 의료기관과 긴밀히 협력해 군민들이 체감할 수 있는 보건·의료·복지 연계 서비스를 지속해서 확대해 나가겠다"고 했다.
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한편 칠곡군은 고령화와 만성질환 증가에 대응하기 위해 지역 의료기관과 협력한 퇴원환자 지역사회 연계사업을 추진하며 지역 중심의 건강 돌봄 체계를 강화해 나갈 계획이다.
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