"단수 공천, 민주당과 비교 논의해야"

국민의힘 지도부가 최근 일부 지역에서 논란이 되는 단수 공천 방식을 두고 우려의 목소리를 냈다. 박희영 용산구청장이 서울특별시당 재입당 불허 결정을 두고 이의신청을 했지만 해당 건은 받아들여지지 않았다.

장동혁 국민의힘 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. AD 원본보기 아이콘

국민의힘 지도부 중 일부는 19일 열린 최고위원회의에서 6·3 지방선거 공직 후보자 추천 안건을 심의하면서 최근 대구 등 일부 지역에서 불거지는 단수 공천 논란과 관련한 우려를 언급했다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 회의 뒤 기자들과 만나 "경쟁력 있는 후보들이 공천되는 상황에서 1인으로만 되는 부분(단수 공천)은 더불어민주당과 비교해서 논의될 필요가 있다는 우려가 있었다"고 설명했다.

해당 발언이 경선을 해야 한다는 취지냐는 질문에는 "최대한 단수 공천을 할 때는 그런 부분들이 납득이 되고 논의가 잘 진행이 돼야 하는 것"이라고 답했다. 그러면서 "모든 최고위원이 같이 한 말씀은 아니고 그런 부분이 나왔다는 것"이라고 했다.

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이날 회의에는 박 구청장의 재입당 승인안도 올라왔다. 서울시당에서 재입당을 불허한 뒤 박 구청장이 이의신청을 해서 이날 회의에 안건이 올라왔지만, 보류 결정이 내려졌다. 최 수석대변인은 "사실상 불허"라며 "(재입당) 안건 자체가 없어진 것"이라고 부연했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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