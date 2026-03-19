대구 동호회 등 외지 방문객 증가… 재방문 이어져

건강·힐링 관광지로 주목, 지역경제 활성화 효과 기대

'천년의 숲'으로 불리는 경남 하동송림공원이 맨발 걷기 명소로 주목받으며 전국 단위 방문객을 끌어들이고 있다.

하동군 보건소에 따르면 최근 개인 및 가족 단위 방문객은 물론 걷기 동호회 등 단체 방문이 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타났다.

지난 16일에는 대구 수성구 맨발 걷기 동호회 회원 34명이 송림공원을 찾았다. 해당 동호회는 지난해 방문 경험을 바탕으로 부드러운 모래와 쾌적한 소나무 숲 환경에 대한 만족도가 높아 올해 재방문한 것으로 전해졌다.

하동 송림공원 대구 수성구 맨발 걷기 동호회 회원 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

하동군 보건소는 현장을 찾아 방문객들을 환영하고 안전한 맨발 걷기 활동을 안내했다.

그동안 송림공원은 광양, 순천 등 인근 지역 중심의 방문이 이어지며 지역 명소로 자리 잡았으나, 최근에는 원거리 지역 동호회가 정기적으로 찾는 전국 단위 명소로 확산하는 추세다.

특히 이번 방문객들은 걷기 활동 이후 지역 전통시장을 방문해 특산품을 구매하는 등 지역경제 활성화에도 기여했다.

참여자들은 "소나무 숲에서 피톤치드와 섬진강 바람을 느끼며 맨발로 걷는 경험이 몸과 마음의 회복에 도움이 된다"며 높은 만족도를 보였다.

한편 하동군 보건소는 현장에서 건강정보 제공과 함께 홍보 물품을 배부하는 등 건강증진 프로그램을 병행해 호응을 얻었다.

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정민정 건강증진과장은 "맨발 걷기뿐 아니라 벚꽃축제와 야생차 축제 등 계절 관광자원과 연계해 하동의 매력을 체험할 수 있도록 할 계획"이라며 "안전하고 쾌적한 환경 조성을 통해 하동을 대표적인 건강 힐링 관광지로 육성해 나가겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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