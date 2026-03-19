전날 배우자 최모씨 참고인 조사

'통일교·신천지 정교 유착 의혹'을 수사하는 검·경 합동수사본부가 19일 전재수 더불어민주당 의원을 처음 소환했다.

통일교 측으로부터 한일 해저터널 건설 사업 추진 등을 대가로 금품을 받은 혐의를 받는 더불어민주당 전재수 의원이 19일 서울 서초구 정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부로 출석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

합수본은 이날 오전 10시께부터 전 의원을 뇌물 수수 및 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사에 나섰다.

전 의원은 민주당 부산 지역구 의원이던 2018년 통일교 측으로부터 한일 해저터널 건설 사업 추진 등을 대가로 현금 2000만원과 1000만원 상당 시계를 받은 혐의를 받는다.

전 의원은 이날 서울 서초구에 마련된 서울고검 조사실에 출석하며 "참으로 할 일이 많은데 아까운 시간이 흘러가고 있다"며 "빠른 시일 내에 결론이 나왔으면 좋겠다. 오늘 조사에 충실히 임하겠다"고 말했다. '통일교로부터 현금과 시계를 받았는지', '보좌진 통해 증거인멸을 시도했는지' 등 취재진의 말엔 "오늘 조사를 받고 나서"라고 말끝을 흐렸다.

합수본은 전날 전 의원의 배우자인 최모씨를 참고인 신분으로 불러 조사하고, 지난달 10일엔 전 의원의 국회 사무실과 의원실 관계자에 대한 압수수색 영장을 집행했다.

앞서 윤영호 전 통일교 세계본부장은 지난해 8월 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 2018~2020년 전 의원 등 정치인 5명에게 금품을 건넸다고 진술했다.

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합수본은 이날 전 의원을 상대로 통일교 현안 관련 청탁과 함께 금품을 받은 사실이 있는지 등을 조사할 전망이다.

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



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