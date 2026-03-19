삼성서울병원, 美 메이요클리닉과 '심장뇌혈관 통합 심포지엄' 개최
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4월 4일 서울 일원동 본관 대강당
심방세동·AI 논의
삼성서울병원이 미국 메이요클리닉과 함께 심방세동과 심부전 치료에 인공지능(AI)을 접목한 최신 임상 전략을 논의하는 자리를 마련했다.
'2026 Samsung-Mayo Clinic HVSI Symposium' 행사 홍보물. 삼성서울병원
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삼성서울병원 심장뇌혈관병원은 4월 4일 서울 일원동 본관 대강당에서 '2026 Samsung-Mayo Clinic HVSI Symposium'을 개최한다고 19일 밝혔다.
이번 심포지엄은 심장·뇌·혈관 질환을 통합적으로 다루는 치료 모델을 기반으로, 글로벌 의료진이 참여해 관련 질환의 최신 진단·치료 흐름을 공유한다. 메이요클리닉의 폴 프리드먼 교수 등 해외 석학도 연자로 나선다.
행사는 4개 세션으로 구성된다. 심방세동 조기 발견과 예측에 AI를 활용하는 기술, 전기생리학 기반 최신 분석 기법, 뇌-심장 상호작용을 고려한 뇌졸중 예방 전략 등이 주요 의제로 다뤄진다.
심부전과 심근병증 영역에서는 심전도 데이터를 활용한 AI 진단 기술 등 차세대 접근법도 소개될 예정이다.
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이상철 삼성서울병원원장은 "심장·뇌·혈관 질환 분야 최신 임상 경험과 연구 성과를 공유하는 자리"라며 "현장에서 활용 가능한 실질적 정보를 제공하는 데 초점을 맞췄다"고 말했다.
박정연 기자 jy@asiae.co.kr
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