거품층 더했다… 더본코리아 빽다방, '에어폼 아메리카노' 출시
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
더본코리아의 커피 브랜드 빽다방은 아메리카노에 미세한 거품층을 더한 아이스커피 신메뉴 '에어폼 아메리카노'를 시즌 한정 출시한다고 19일 밝혔다.
더본코리아 제공.
AD
이 메뉴는 스팀 방식으로 공기를 주입해 커피 상단에 미세한 거품층을 형성한 것이 특징이다. 거품층이 커피 향 전달을 돕고 기존 아메리카노보다 부드러운 목넘김을 구현했다.
기본 메뉴에 꿀, 헤이즐넛 시럽, 흑당 시럽 등을 추가해 취향에 따라 선택할 수 있다. 일부 매장을 제외한 전국 빽다방과 빽다방 빵연구소에서 판매한다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종...
AD
빽다방 관계자는 "최근 아메리카노 중심의 커피 소비에서 나아가 질감과 목넘김 등 마시는 경험 자체를 중시하는 소비자들이 늘어남에 따라 이번 신메뉴를 선보이게 됐다"고 설명했다.
임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>