더본코리아의 커피 브랜드 빽다방은 아메리카노에 미세한 거품층을 더한 아이스커피 신메뉴 '에어폼 아메리카노'를 시즌 한정 출시한다고 19일 밝혔다.


더본코리아 제공.

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이 메뉴는 스팀 방식으로 공기를 주입해 커피 상단에 미세한 거품층을 형성한 것이 특징이다. 거품층이 커피 향 전달을 돕고 기존 아메리카노보다 부드러운 목넘김을 구현했다.

기본 메뉴에 꿀, 헤이즐넛 시럽, 흑당 시럽 등을 추가해 취향에 따라 선택할 수 있다. 일부 매장을 제외한 전국 빽다방과 빽다방 빵연구소에서 판매한다.

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빽다방 관계자는 "최근 아메리카노 중심의 커피 소비에서 나아가 질감과 목넘김 등 마시는 경험 자체를 중시하는 소비자들이 늘어남에 따라 이번 신메뉴를 선보이게 됐다"고 설명했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
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