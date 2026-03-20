캘러웨이골프 엑스 포지드 스타 플러스 2.0, 한국형 아이언

한층 더 부드러워진 S15C 연철 단조 헤드

진화한 트라이솔과 확장된 스코어라인 강점

타구감에 민감한 한국 골퍼를 위해 탄생한 아이언이다. 캘러웨이골프의 '엑스 포지드 스타 플러스 2.0'이 그 주인공이다.

향상된 관용성과 긴 비거리, 한층 부드러워진 타구감을 구현한 단조 라인으로, 2024년 한국 시장을 겨냥해 본사와 한국팀이 공동 개발한 기존 엑스 포지드 스타 플러스의 헤리티지를 계승했다. 여기에 소재와 설계를 전면 업그레이드해 완성도를 높인 한국형 아이언 모델이다.

엑스 포지드 스타 플러스 2.0은 관용성·비거리·타구감이라는 세 가지 핵심 요소를 중심으로 설계됐다. 한국 골퍼들의 플레이 성향을 반영한 점이 특징이다. 특히 기존 모델보다 한층 부드러운 타구감을 구현했다. S20C 연철 대신 S15C 연철 소재의 1피스 단조 보디를 적용해 임팩트 순간 손에 전달되는 밀도 높은 피드백과 섬세한 타구감을 완성했다.

또한 안정적인 무게 배분과 솔 설계를 통해 성능을 끌어올렸다. 두께를 최적화해 안정감을 높이는 동시에, 진화된 트라이솔(Tri-Sole) 구조에 4면 가공을 적용해 솔을 보다 슬림하게 구현했다. 이를 통해 다양한 라이 조건에서도 지면과의 마찰을 줄이고, 임팩트 시 스피드 손실을 최소화해 안정적인 샷을 돕는다.

어드레스 시 느껴지는 안정감도 세밀하게 개선됐다. 페이스 스코어라인을 토우 방향까지 확장해 시각적 밸런스를 강화했고, 보다 안정적인 세트업을 유도하는 헤드 디자인을 완성했다. 웨지 구성 역시 쇼트게임 완성도를 고려했다. 어프로치 웨지(50도)에는 S 그라인드를, 샌드 웨지(56도)에는 X 그라인드를 적용해 로프트별로 최적화된 컨트롤 성능을 제공한다.

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4월에는 경량 헤드 옵션도 추가로 선보일 예정이다. 스윙 스피드가 빠르지 않은 골퍼도 한국형 아이언 특유의 타구감과 퍼포먼스를 경험할 수 있도록 선택의 폭을 넓혔다. 엑스 포지드 스타 플러스 2.0 아이언은 스틸과 그라파이트 샤프트 옵션으로 출시된다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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