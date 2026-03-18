한국후원회 회장, 김 여사에 명예회장 추대패 전달

김 여사, 한국과 협력 관계·주요 성과·향후 백신 개발 계획 등 청취

"선한 영향력이 세계 곳곳에 전해질 수 있도록 함께 노력"

김혜경 여사는 18일 제롬 김 국제백신연구소(IVI) 사무총장을 접견하고 "백신을 간절히 기다리는 지구촌 아이들에게 희망을 전하는 뜻깊은 여정에 함께하게 되어 매우 기쁘다"며 "한국후원회 제6대 명예회장으로서 대한민국의 글로벌 보건 리더십 강화에 힘을 보태고, 국제백신연구소의 선한 영향력이 세계 곳곳에 전해질 수 있도록 함께 노력하겠다"고 밝혔다.

김 여사는 이날 오후 청와대에서 제롬 김 사무총장과 만나 "지난해 9월 국제백신연구소 한국후원회 제6대 명예회장으로 추대된 이후 이렇게 한자리에서 뵙게 되어 매우 기쁘다. 고 이희호 여사로부터 이어진 뜻깊은 전통을 잇게 된 것을 큰 영광으로 생각하고, 그에 따르는 사명과 책임 또한 무겁게 느끼고 있다"면서 이같이 말했다.

김 여사는 이어 "국제백신연구소는 안전하고 효과적인 백신 개발과 보급을 통해 인류의 건강과 생명을 지키는 데 기여해 왔다"며 "특히 경제적 여건으로 인해 백신 혜택을 충분히 누리기 어려운 나라의 아이들에게 큰 희망이 되어준 데 깊은 존경과 감사를 전한다"고 밝혔다.

이날 접견은 국제백신연구소와 한국후원회의 요청으로 마련됐다. 국제백신연구소는 1997년 설립된 국제기구로, 대한민국이 본부를 유치한 최초의 국제기구다. 안전하고 합리적인 백신의 개발과 보급을 통해 세계 보건 증진에 기여하는 것을 목표로 하고 있다. 국제백신연구소 한국후원회는 이 같은 활동을 지원해 왔으며, 고 이희호 여사 이래 역대 대통령 부인을 명예회장으로 추대해 대한민국의 기여를 널리 알리고 국내 후원 활동을 이어오고 있다.

제롬 김 사무총장은 "김혜경 여사의 따뜻한 환대와 한국후원회 제6대 명예회장직 수락에 깊이 감사드린다"며 "이는 글로벌 보건과 국제 연대를 향한 대한민국의 리더십과 가치를 보여주는 강력한 메시지"라고 화답했다.

이 자리에서 한국후원회는 김 여사에게 명예회장 추대패를 전달했다. 박상철 한국후원회 회장은 "김혜경 여사의 명예회장 취임은 백신을 기다리는 전 세계 아이들에게 큰 희망이 될 것"이라며 감사를 표했다. 제롬 김 사무총장은 국제백신연구소 마스코트 '샘' 인형을 기념 선물로 전달했다.

이어진 비공개 접견에서 김 여사는 국제백신연구소와 대한민국의 협력 관계, 주요 성과, 향후 백신 개발 계획 등을 청취했다.

제롬 김 사무총장은 이 자리에서 "유바이오로직스와 공동 개발한 콜레라 백신은 50여 개국에 공급되며 공중보건의 핵심 수단으로 활용되고 있다"며 "SK바이오사이언스와의 협력을 통해 개발한 장티푸스 백신은 개발도상국 아동 보호에 기여할 것으로 기대되고 있다"고 설명했다.

이에 김 여사는 "대한민국 기업과 협력해 콜레라, 장티푸스 등 백신을 개발하고 많은 아이들의 생명을 지켜낸 것은 국제백신연구소의 전문성과 우리나라 바이오 역량이 함께 만들어낸 값진 성과"라며 "물심양면으로 지원해온 한국후원회의 헌신에도 깊이 감사드린다"고 말했다.

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박상철 회장도 "한국후원회는 각계 인사가 참여해 대한민국의 글로벌 보건 역할 확대를 지원하고 있다"며 "백신 보급뿐 아니라 신종 바이러스 대응을 위한 백신 연구를 통해 보건 취약계층을 보호하고, 대한민국의 국제적 위상을 높이는 데 기여하겠다"고 밝혔다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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