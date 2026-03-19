26일부터 내달 8일까지 2주간 진행

역대 최대 수준 행사 물량 확보

롯데마트는 창립 28주년을 맞아 오는 26일부터 다음 달 8일까지 대규모 할인 행사 '메가통큰'을 선보인다고 19일 밝혔다.

롯데마트 그랑그로서리 구리점. 롯데마트 제공 AD 원본보기 아이콘

메가통큰은 롯데마트 대표 키워드인 '통큰'에 방대함을 일컫는 '메가'를 결합한 행사명으로, 1년에 두 번만 진행되는 행사다. 이번에는 역대 최대 수준의 행사 물량을 확보했다. 대표적으로 한우 등심은 지난해 창립 행사 물량 대비 20% 늘린 약 2500마리분을 마련했고 '끝돼 수입 삼겹살·목심'과 '보조개 사과'는 각각 300여t, '활 대게'는 30t 규모로 준비했다.

행사 기간 한우, 수입 삼겹살, 치킨, 활 대게 등은 반값에 판매하며, 사과, 계란, 딸기, 우유, 전복, 돼지고기 등 주요 먹거리를 특가에 판매한다. 또 냉장·냉동 식품, 라면, 세탁세제, 샴푸·바디워시, 언더웨어 상품군은 1+1 할인 혜택을 제공한다. 더불어 주말 특가, 하루 특가 등 기간 한정 할인 프로모션도 진행하며 우유, 김치, 세제 등이 포함된 단독 기획 브랜드 공구핫딜 상품 6종도 함께 선보인다.

롯데마트 창립 행사 '메가통큰'. 롯데마트 제공 원본보기 아이콘

이 밖에 '메가 스탬프' 고객 참여 이벤트도 진행한다. 행사 기간 일정 금액 이상 구매한 고객에게는 스탬프를 제공하며 스탬프 적립 개수에 따라 엘포인트(L.POINT) 적립과 할인 쿠폰 지급 등 최대 2만5000원 상당의 혜택을 제공할 계획이다. 이벤트 참여 및 상세 내용은 '롯데마트GO' 애플리케이션(앱)을 통해 확인할 수 있으며, 해당 스탬프 적립 혜택은 롯데슈퍼와 롯데마트 맥스(MAXX)에서도 동일하게 적용된다.

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박상욱 롯데마트·슈퍼 전략마케팅부문장은 "이번 창립 행사는 메가통큰이라는 창립 행사명에 걸맞게 역대 최대 수준의 물량과 할인 혜택을 제공해 장바구니 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 구매 데이터를 기반으로 고객이 실질적으로 혜택을 체감할 수 있는 할인 행사를 지속해서 선보이겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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