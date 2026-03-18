토종 제주흑돼지 특성 바탕으로 품종 개발

"일반 돼지고기 보다 고기 부드럽고 풍미 뛰어나"

유통망 단계적 확대 추진

농촌진흥청이 제주 지역 고유 품종에 기반한 흑돼지 품종 '난축맛돈'의 소비확대를 위해 생산 기반 확대와 품질 관리 강화를 함께 추진한다.

조용민 농진청 국립축산과학원장은 "난축맛돈은 우리 고유 가축 자원을 산업 현장과 소비 시장으로 연결한 대표적인 연구 성과"라며 "앞으로도 농가에는 새로운 소득 기회를, 소비자에게는 믿고 선택할 수 있는 국산 흑돼지고기를 제공할 수 있도록 산업 기반을 확대해 나가겠다"고 18일 밝혔다.

조용민 농진청 국립축산과학원장이 18일 정부세종청사에서 난축맛돈에 대해 설명하고 있다. 농진청 AD 원본보기 아이콘

농진청의 난지축산연구센터에서 만든 맛있는 돼지라는 뜻인 난축맛돈은 제주 고유 유전자원 제주재래흑돼지의 육질 특성과 흑모색 유전자를 유지하면서도 산업적 생산성을 높이기 위해 개발한 품종이다.

난축맛돈은 육질 측면에서 기존 돼지고기와 차별점을 가지고 있다. 고기 내 근내지방(마블링) 함량이 평균 10% 이상으로 일반 돼지(1~3%)보다 높아 고기가 부드럽고 풍미가 뛰어나다는 평가를 받고 있다.

또 고기의 붉은 정도를 나타내는 적색도 평균이 12.35로, 일반 돼지(6.5~8.5)보다 높아 고기 색이 선명하다. 이러한 특성으로 기존에는 구이용으로 쓰기 어려웠던 등심과 뒷다리 등 저지방 부위에도 근내지방이 고르게 분포해 다양한 부위를 구이용으로 활용할 수 있는 장점이 있다.

가브리살과 등심, 삼겹살 등을 함께 즐길 수 있도록 정형한 난축맛돈의 '돈마호크'(오른쪽)와 일반 돼지의 동마호크 부위. 농진청 원본보기 아이콘

난축맛돈은 사육·유통의 경제성도 높다. 농진청이 분석한 결과 제주흑돼지와 같은 출하 규모(2500두)를 기준으로 연간 약 2억3000만 원의 추가 수익이 발생했다. 이는 지육 단가가 일반 돼지의 경우 1㎏당 6630원, 제주흑돼지는 7340원이지만 난축맛돈은 8500원 수준으로 높게 형성돼 있기 때문이다.

사육농가와 소비 식당도 증가하고 있다. 2019년 제주 지역 1곳에 불과했던 사육 농가는 2025년 기준 전국 14곳(제주 12곳·내륙 2곳)으로 늘어났다. 지난해에는 경남 산청 농가에 종돈 113두 보급을 시작으로 제주 중심이었던 난축맛돈 사육이 내륙 지역으로 확대되며 생산 기반이 넓어지고 있다.

소비 시장도 빠르게 확대되고 있다. 난축맛돈을 판매하는 식당은 2019년 2곳에서 2026년 2월 기준 68곳으로 늘어났다. 유통 분야에서는 네이버 스마트스토어와 마켓컬리 등 온라인 판매망을 적극적으로 활용해 소비자가 집에서도 쉽게 구매할 수 있도록 접점을 넓히고 있다.

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농진청은 난축맛돈 산업화를 더욱 확대하기 위해 생산 기반 확대와 품질 관리 강화를 함께 추진할 계획이다. 조 원장은 "현장 수요를 반영해 생산성 향상을 위한 개량을 추진하는 한편 유전자 분석으로 난축맛돈 품종 여부를 확인해 품종 신뢰도를 높일 예정"이라며 "전용 사육 농가와 유통망을 단계적으로 확대하고 외식업체와 온라인 판매를 통해 소비 접점을 넓혀 국산 흑돼지 시장 확대를 적극적으로 지원할 방침"이라고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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