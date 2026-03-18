세척력·편의성 호평…공공기관까지 확대

세척 예약 후 알림 받고 대기 없이 이용

LG전자는 텀블러 세척기 'LG 마이컵'이 출시 1년을 앞두고 앱 계정 등록 고객 수가 10만명을 넘었다고 18일 밝혔다.

LG 마이컵 고객이 숙명여자대학교에 설치된 기기를 이용하고 있다. LG전자 AD 원본보기 아이콘

전용 앱에 등록한 고객은 주변에 설치된 LG 마이컵 위치를 확인해 세척을 예약하고 차례가 되면 푸시 알림을 받아 대기 없이 이용할 수 있다.

현재까지 누적 세척 횟수는 230만건에 달한다. 지난 1월 세척 횟수는 약 40만건으로 6개월 전 대비 5배가량 늘었다.

특히 가치 소비에 관심이 높은 젊은 층 고객이 밀집한 대학 캠퍼스에서 사용량이 전체 평균보다 50% 이상 많은 것으로 나타났다.

LG 마이컵은 지난해 4월 출시 이후 전국 스타벅스 매장 2천여개를 비롯한 카페, 공공기관, 대학교, 기업 사무실, 헬스장 등 다양한 생활 공간으로 설치가 확대되고 있다.

최근에는 위생 관리에 대한 관심 증가와 다회용컵 사용 장려 정책, 기업들의 ESG 경영 등이 맞물리며 민간 기업이나 개인 사업자뿐 아니라 공공기관, 지자체 등 B2G(기업·정부간거래) 영역에서도 수요가 빠르게 늘고 있다.

LG전자는 마이컵의 이 같은 인기는 세척력과 앱, 구독 서비스 등 편리함이 호평받은 결과라고 설명했다. 마이컵은 360°로 회전하는 세척 날개와 65℃ 고압수로 텀블러 내·외부 및 뚜껑을 동시에 세척한다.

구독 서비스를 통해 직접 관리하기 어려운 도어 하단 그릴, 세제와 린스 투입부 스팀 세척 등 전문 서비스를 제공한다.

LG전자는 텀블러 사용 문화 확산을 위해 다음달 말까지 LG 마이컵 사용 인증 이벤트를 연다. 고객은 자신의 텀블러를 마이컵으로 세척한 뒤 인스타그램, 블로그 등 SNS 계정에 사용 후기를 올리면 참여할 수 있다. LG전자는 추첨을 통해 LG 그램, LG 스탠바이미 2, 스타벅스 상품권 등을 증정한다.

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박상완 LG전자 마이컵 컴퍼니 대표는 "뛰어난 세척력과 편의성 등 차별화된 고객경험을 제공하는 LG 마이컵을 다양한 생활 공간에서 만날 수 있도록 저변을 확대해 텀블러 사용 문화 확산에 기여할 것"이라고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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