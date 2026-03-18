삼성전자 제57기 정기 주주총회

김용관 사장 등 이사 선임 안건 상정

전영현·노태문, 2026 사업전략 설명

18일 오전 8시 제57기 삼성전자 정기주주총회가 열린 수원 컨벤션센터. 우산과 옷에 묻은 물기를 털어내야 하는 궂은 날씨였지만, 주총 현장으로 향하는 삼성전자 주주들의 발걸음은 그 어느 때보다 가볍다. 지난해 주총이 회사의 고대역폭메모리(HBM) 실기에 대한 주주들의 '성토의 장'이었다면, 올해 주총 입장권을 쥔 주주들의 얼굴에는 '드디어 삼성이 반격에 나선다'는 기대감이 역력했다.

18일 제57기 삼성전자 정기주주총회가 열린 수원 컨벤션센터에서 주주들이 입장 절차를 밟고 있다. 김진영 기자 AD 원본보기 아이콘

삼성전자는 지난해와 마찬가지로 이날 주총 현장 입구에 갤럭시 S26 울트라, 마이크로 RGB TV, 비스포크 AI 가전 등 회사의 주력 제품들을 전시하며 주주들을 맞이했다. 특히 엔비디아 'GTC 2026'에서 최초 공개한 7세대 고대역폭메모리(HBM4E)도 HBM4(6세대) 칩과 나란히 배치하며 반도체 기술 초격차에 대한 자신감을 내비쳤다.

18일 제57기 삼성전자 정기주주총회가 열린 수원 컨벤션센터에 전시된 고대역폭메모리 HBM4(6세대)와 HBM4E(7세대)의 모습. 김진영 기자 원본보기 아이콘

이날 주주총회 의장을 맡은 삼성전자 대표이사 전영현 부회장은 "지난해 어려운 대내외적 환경에도 불구하고 회사가 333조6000억원이라는 사상 최대 매출을 기록했지만, 현재에 안주하지 않고 시설 투자와 연구개발비 투자를 지속하고 있다"며 "2025년 연간 9조8000억원의 정규 배당과 함께 1조3000억원의 추가 배당을 지급할 예정"이라고 밝혔다.

2026년 사업 계획에 대해서도 입을 열었다. 전 의장은 "삼성전자 DS부문은 로직부터 메모리, 파운드리(반도체 위탁생산), 패키징까지 '원스톱 솔루션'이 가능한 세계 유일 반도체 회사"라며 "인공지능(AI) 반도체 시장의 주도권을 확보하기 위한 기술 경쟁력을 갖춰 나가겠다"고 강조했다. DX부문에 대해선 "모든 기능과 서비스에 걸쳐 AI 기술을 유기적으로 통합해 고객에게 최고의 AI 경험을 제공함으로써 AI 전환기를 선도하겠다"고 덧붙였다.

18일 제57기 삼성전자 정기주주총회 의장을 맡은 전영현 삼성전자 대표이사 부회장 겸 디바이스솔루션(DS)부문장이 인사말을 하고 있다. 김진영 기자 원본보기 아이콘

이날 주총 질의응답 시간에 마이크를 잡은 주주들은 대부분 주가 상승에 대한 자축과 감사로 운을 뗐다. 주총이 한창 진행되던 9시40분께 삼성전자의 주가가 장중 20만원을 탈환한 점도 주총 분위기에 긍정적인 영향을 미쳤다.

다만 회사의 향후 경쟁력 확보 방안에 관한 날카로운 질문도 이어졌다. 한 주주는 "국내외 가릴 것 없이 사람들을 뺏고 뺏기는 심각한 인재 전쟁이 벌어지고 있는 것 같다"며 삼성전자의 경쟁사 대비 임금 경쟁력 수준과 인재 유출 대응 현황에 대한 설명을 요구했다.

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전 의장은 이에 대해 "최근 반도체 부분의 경영 성과가 저조한 시기를 겪으면서 실적과 연동되는 성과급 지급률이 낮아져 임금 경쟁력이 경쟁사 대비 떨어진 것이 사실"이라면서도 "다만 지난해부터 반도체 제품 경쟁력을 회복하면서 성과급 지급이 늘어나는 추세고, 우수 인재들에게 개별 인센티브를 지급하는 등 다양한 보상 방법을 통해서 임금 경쟁력을 높여가고 있다"고 해명했다.

18일 제57기 삼성전자 정기주주총회 현장에 주주들이 전시된 비스포크 AI 가전 제품과 의료기기 제품들을 구경하고 있다. 김진영 기자 원본보기 아이콘

이날 주총에서는 ▲정관 일부 변경 ▲재무제표 승인 ▲사내이사 김용관 선임 ▲감사위원회 위원이 되는 사외이사 허은녕 선임 ▲이사 보수한도 승인 ▲자기주식 보유·처분 계획 승인 등이 안건으로 상정됐다.

안건 표결 이후에는 전 의장과 노태문 대표이사 사장 겸 DX부문장이 부문별 2026년 사업전략을 주주와 공유하고 '주주와의 대화' 시간도 별도로 가졌다. 이 자리에는 박순철 최고재무책임자(CFO), 송재혁 최고기술책임자(CTO), 용석우 VD사업부장(사장), 김철기 DA사업부장(부사장) 등 주요 경영진들이 배석했다.

18일 제57기 삼성전자 정기주주총회장 안으로 주주들이 입장하고 있다. 김진영 기자 원본보기 아이콘

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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