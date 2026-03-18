경기도가 이재명 대통령이 17일 취약계층과 수출기업 지원 등을 위한 '전쟁 추경'의 신속한 편성을 주문한 가운데 이를 뒷받침하기 위한 추경 준비에 돌입했다.

김동연 경기도지사는 이날 경기도청에서 김성중 행정1부지사와 주요 실·국장들이 참석한 가운데 민생·에너지 추경을 위한 긴급 전략회의를 열었다. 이날 회의는 경기도 재정과 추경 현황을 점검하고 정부 추경 대응 현안을 논의하기 위해 마련됐다.

김동연 경기도지사가 17일 이재명 대통령의 전쟁 추경 강조에 맞춰 조기 추경을 추진하기로 하고 실국장 등과 이야기를 나누고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

이 자리에서 김동연 지사는 "정부가 심각한 중동정세 속에서 추경을 결정한 만큼 정부 추경에 경기도가 적극 뒷받침한다는 분명한 원칙을 가지고 추경을 세우도록 하자"며 "정부 추경 규모를 보면서 경기도도 충분한 규모로 민생과 에너지 분야를 선제적으로 지원하는 방향으로 편성하자"고 말했다.

그러면서 "고액 체납자 징수를 포함해 숨은 세원 발굴 등 세수 확대 방안도 나름대로 찾아보라"고 지시했다.

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경기도는 중동 전쟁과 유가 급등의 충격을 완화하고 취약계층을 중심으로 민생을 지원하는 데 주력한다는 정부 방침에 따라 민생과 에너지 분야 추경을 중점적으로 검토하기로 했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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