발표 내용은 알려지지 않아

당 노선 변화 선결과제로 요구해와

지방선거 공천 신청을 미뤄온 오세훈 서울시장이 17일 오후 3시 입장을 발표한다.

오세훈 서울시장. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

서울시에 따르면 오 시장은 이날 오후 3시 시청에서 공천과 관련한 입장을 밝힐 예정이다. 발표할 입장의 내용은 아직 알려지지 않았다.

오 시장은 장동혁 대표를 중심으로 한 지도부가 이끄는 국민의힘에 국민이 체감할 수 있는 가시적인 변화를 요구해왔다. 앞서 당의 지방선거 공천 마감일인 이달 8일 후보 등록을 하지 않으며 지도부에 쇄신을 요구했다.

국민의힘은 이튿날 소속 국회의원 전원 명의로 '절윤(윤석열 전 대통령과의 절연)' 결의문을 채택한 뒤 지난 12일 서울 지역 추가 공천 신청을 받기로 했지만, 오 시장은 "실천이 중요하다"며 추가 신청에도 나서지 않았다.

오 시장은 당 노선 변화를 선결과제로 요구하면서 '윤 어게인' 동조 언행을 한 인사에 대한 인적 쇄신과 혁신 선거대책위원회 출범이 선행돼야 한다고 강조해왔다.

장 대표는 이후 친한(한동훈)계 의원 다수를 표적으로 삼아 논란이 됐던 윤리위원회 징계 논의를 일단 중단시키고, 당직자들에게 갈등을 야기할 만한 언행을 자제하라는 메시지를 내놨다. 하지만 당내에서는 장 대표의 행보가 기대에 못 미치는 수준이라는 평가가 잇따라 나왔다.

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국민의힘 서울시장 후보 추가 공모 신청은 이날 마감된다. 이날 박수민 후보는 서울시장 공천 신청 의사를 밝히며 "오 시장과 정정당당하게 승부를 겨뤄 국민께 도리를 다해야 한다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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