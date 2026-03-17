혜리 진행·홍진경 등 심사

'솔로지옥' 제작진 의기투합

왼쪽부터 배우 이혜리, 방송인 홍진경, 정욱준 크리에이티브 디렉터, 배우 배정남, 스타일리스트 최실장. AD 원본보기 아이콘

월트디즈니 컴퍼니 코리아는 패션 서바이벌 예능 프로그램 '스타일 워즈'를 연내 디즈니+를 통해 공개한다고 17일 밝혔다.

나이와 직업, 유명세와 관계없이 참가자 일흔두 명이 모여 가장 옷을 잘 입는 최후의 1인을 가리는 경연 프로그램이다. 10대부터 70대까지 디자이너, 모델 등 패션업계 종사자는 물론 일반인 참가자들이 오직 패션 감각과 개성만으로 경쟁을 펼친다.

진행은 배우 혜리가 맡는다. 모델 출신 방송인 홍진경, 패션 브랜드 준지의 정욱준 크리에이티브 디렉터, 배우 배정남, 스타일리스트 최실장은 심사위원으로 참여해 참가자들의 스타일을 평가한다.

AD

제작은 넷플릭스 예능 '솔로지옥' 시리즈를 만든 시작컴퍼니가 담당한다. '대환장 기안장'을 집필한 작가진이 참여해 예측 불가한 서바이벌 미션을 선보일 예정이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>