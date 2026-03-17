조이웍스앤코, 주가 안정 및 주주가치 제고위해 5대 1 액면병합

조이웍스앤코 조이웍스앤코 close 증권정보 309930 KOSDAQ 현재가 841 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 850 2026.03.17 개장전(20분지연) 관련기사 레이디가구, 온담 흙소파 전 모델 완판…웰니스 수요 겨냥 적중 조이웍스앤코, 가구사업 구조 효율화 마무리…'론칭 50주년' 본격 성장 원년 "너 나 알아?"…아직도 못 고친 '갑질 폭행'[시시비비] 전 종목 시세 보기 는 17일 이사회를 열고 5대 1 비율의 액면병합을 결의했다고 밝혔다.

이번 결정에 따라 주당 액면가는 기존 100원에서 500원으로 상향 조정된다. 이에 따라 발행주식 총수도 기존 2448만7048주에서 489만7410주로 줄어들게 된다.

회사 측은 이번 액면병합이 시장에서 동전주로 인식되는 상황을 개선하고 주가 안정성을 높이기 위한 조치라고 설명했다. 또한 액면병합과 함께 주주가치 제고를 위한 추가적인 방안도 검토 중이다. 무상증자 역시 가능한 방안 중 하나로 논의되고 있다.

사업 측면에서는 가구 사업 경쟁력 강화에도 속도를 내고 있다. 계열 브랜드 레이디가구는 창립 50주년을 맞아 신규 매트리스 브랜드 손니도로를 선보이며 수면 가구 시장 진출에 나섰다. 기존 데이베드 중심이던 제품군에 매트리스 카테고리를 추가해 라인업을 확장하고, 오프라인 체험존을 통해 고객 접점도 강화하고 있다.

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회사 관계자는 "투자자 신뢰를 높이고 주주가치와 기업가치를 동시에 끌어올릴 수 있는 다양한 방안을 검토하고 있다"며 "안정적인 재무 여력을 기반으로 무상증자 등 주주환원 정책도 적극적으로 고려하고 있다"고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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