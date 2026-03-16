스콧 베선트, CNBC와 인터뷰

"호르무즈 호위 요구로 회담 연기 사실 아냐"

"호르무즈에서 이란 유조선 통과 허용"

지난해 아시아태평양경제협력체(APEC)에 참석한 스콧 베선트 미국 재무장관. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

스콧 베선트 미국 재무장관이 미·중 정상회담과 관련해 호르무즈 해협 상선 호위 요구로 연기되지는 않을 것이라고 강조했다.

베선트 장관은 16일(현지시간) CNBC방송과 인터뷰에서 호르무즈 해협 재개방에 협조하라는 트럼프 대통령의 요구로 미·중 정상회담이 미뤄질 수 있다는 관측에 대해 "완전히 틀린 얘기고 회담 일정이 어떤 이유로든 다시 잡힌다면 실행 계획 때문일 것"이라고 밝혔다.

베선트 장관은 트럼프 대통령이 대이란 전쟁 지휘를 위해 워싱턴DC에 남기를 바란다면 미·중 정상회담이 미뤄질 수도 있다며 "이런 시점에 외국에 나가는 것이 최적이 아닐 수도 있다"고 덧붙였다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인도 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 트럼프 대통령의 최우선 과제가 대이란 작전의 성공이라며 미·중 정상회담 일정 조정 가능성을 시사했다.

트럼프 대통령은 전날 호르무즈 해협 안전 확보를 위한 중국의 협조를 압박하면서 미·중 정상회담이 연기될 가능성을 언급, 중국의 협조 여부가 미·중 정상회담 성사에 영향을 미칠 수 있다는 관측을 불렀다. 당초 미·중 정상회담을 위한 트럼프 대통령의 베이징 방문은 이달 말부터 내달 초까지로 잠정 예정돼 있었다.

또 베선트 장관은 미국이 호르무즈 해협에서 이란 유조선의 통과를 허용하고 있다고 밝혔다. 그는 인도에 원유를 공급하는 유조선도 호르무즈 해협을 통과했고 중국 유조선 일부도 그렇다면서 미 해군과 동맹국이 상선 호위를 시작하기 전에 유조선 통행이 증가할 것으로 본다고 강조했다.

이어 자연스럽게 통로가 열릴 것으로 본다면서 "지금으로서 우리는 괜찮다. 우리는 세계에 원활하게 공급되기를 바란다"고 덧붙였다.

AD

아울러 베선트 장관은 트럼프 정부가 석유 선물시장에 개입할 수 있다는 관측에 선을 그었다. 그는 "시장에 그런 소문이 돈다. 가격 변동이 심할 때 늘 그렇다"며 "우리는 그런 적이 없다"고 말했다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>