공급업체와 매출·홍보 전략 논의

지난 12일 답례품 공급업체 대표 24명이 참석한 가운데 간담회를 진행했다. 영암군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 영암군이 고향사랑기부제 활성화를 위해 답례품 공급업체와 소통의 자리를 마련했다.

군은 12일 영암읍 달빛청춘마루에서 '2026년 영암군 고향사랑기부 답례품 공급업체 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

이날 간담회에는 답례품 공급업체 대표 24명이 참석해 2023~2025년 고향사랑기부금 모금 현황과 답례품 매출 현황을 공유하고 온라인 홍보·마케팅 전략 등을 논의했다.

또 답례품 영암몰 자동 등록, 기부와 답례품 신청 시기 분리, 답례품 지역화폐 지급 배제 등 공급업체의 애로사항과 건의사항을 청취하는 시간도 마련됐다.

이영주 군 홍보전략실장은 "그동안 고향사랑기부제 활성화를 위해 함께해 준 답례품 공급업체에 감사드린다"며 "앞으로도 영암군 고향사랑기부가 더욱 성장할 수 있도록 지속적인 관심과 협조를 부탁한다"고 말했다.

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한편 고향사랑기부제는 개인이 주소지를 제외한 광역·기초 지방자치단체에 연간 2000만원 한도 내에서 기부할 수 있는 제도다. 기부금 10만원까지는 전액 세액공제가 적용되며 10만원 초과 20만원 이하는 44%, 20만원 초과분은 16.5%의 세액공제를 받을 수 있다. 또한 기부 금액의 30% 범위 내에서 지역 특산품 등 답례품을 받을 수 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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