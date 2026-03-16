“광주·전남 인구 차 38만인데 의원 수는 2.7배”…대표성 불균형 우려

광역의원 1인당 대표 인구 광주 6.9만·전남 3.2만 격차 지적

정치개혁특위에 선거구 획정·광역의원 정수 조정 논의 촉구

전남·광주 통합특별시 출범을 앞두고 광주 지역 국회의원들이 광역의원 정수 조정 논의를 촉구하고 나섰다. 통합 이후 현행 의석 구조가 유지될 경우 광주 시민의 표 가치가 상대적으로 낮아질 수 있다는 이유에서다.

더불어민주당 광주 지역 국회의원들이 16일 오후 국회 소통관에서 광주 시민의 대표성 확보를 위해 광역의원 정수 조정 논의를 촉구하는 공동 성명을 발표하고 있다. 민주당 광주시당, 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 양부남 광주시당위원장 등 광주 지역 국회의원 8명은 16일 국회 소통관에서 공동성명을 내고 "통합특별시 출범 과정에서 지역 간 대표성 불균형이 발생하지 않도록 광역의원 정수 조정과 선거구 획정 논의를 조속히 추진해야 한다"고 밝혔다.

이들은 "광주와 전남은 오는 7월 1일 통합특별시로 출범하지만, 현행 광역의원 정수 구조가 유지될 경우 통합특별시의회 구성 과정에서 대표성 불균형이 발생할 수 있다"고 우려했다.

국회의원들은 광주와 전남의 인구 격차에 비해 광역의원 수 차이가 크게 나는 점을 문제로 지적했다. 이들은 "광주·전남 인구 차이는 약 38만 명 수준이지만 의원 수는 2.7배 차이가 나는 구조"라며 "광역의원 1인당 대표 인구는 광주 약 6만9,000명, 전남 약 3만2,000명으로 큰 격차가 발생한다"고 밝혔다.

이어 "이는 표의 등가성 원칙에 따른 대표성 문제가 제기될 수 있는 구조"라며 "광주 시민의 표 가치가 상대적으로 낮아질 수 있는 구조를 그대로 두고 통합특별시가 출범해서는 안 된다"고 주장했다.

이들은 "통합특별시 출범 이전에 광주 시민의 대표성이 충분히 반영될 수 있도록 광역의원 정수 조정과 선거구 획정에 대한 합리적 제도 보완이 필요하다"고 강조했다.

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또 국회 정치개혁특별위원회를 향해 "통합특별시 출범 이전에 광주 시민의 대표성이 훼손되지 않도록 광역의원 정수 조정과 선거구 획정 문제를 조속히 논의하고 책임 있는 결정을 내려야 한다"고 촉구했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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