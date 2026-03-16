대구상공회의소는 16일 대구시와 공동으로 지역 기업의 ESG 대응 역량 강화를 위한 '대구지역 ESG 경영 지원사업' 컨설팅 참여기업을 모집한다.

최근 기업의 평가 기준이 재무적 요소에서 비재무적 요소인 ESG로 빠르게 전환되면서 고객사와 투자자 등의 ESG 정보 요구가 강화되고 있으며, 기업 가치에 미치는 영향 또한 확대됨에 따라 ESG 이슈에 대한 기업의 적극적인 대응이 요구되고 있다.

이에 대구시와 대구상의는 2022년부터 ESG 대응에 어려움을 겪고 있는 지역 중소·중견기업의 ESG 역량 강화를 위해 컨설팅, ESG 교육, 정보제공 등 종합적인 지원을 위해 사업을 진행하고 있다.

기업별 ESG 수준에 따라 신청 가능할 수 있도록 단계별 컨설팅으로 구성했으며, 올해는 선도 2종이 추가된 총 11개 컨설팅(입문 3종, 성장 6종, 선도 2종)을 실시할 예정이다.

입문 3종으로는 ESG 경영 진단, 온실가스 인벤토리 구축, ESG 규정 제·개정을 지원하고, 성장 6종은 ESG 전략 수립, ESG 보고서 발간, ESG 데이터 관리, 탄소발자국 산정 , 공급망 실사 대응지원, 인원 영향 평가를 지원하며, 선도 2종은 ESG 국제인증 취득 지원, TCFD·IFRS 기후정보 공시를 지원한다.

또한 ESG 경영에 대한 이해도를 높이기 위한 ESG 스쿨과 기업별 ESG 애로사항 해소를 위한 전문가 1대1 멘토링 프로그램도 추후 진행할 예정이다.

지원 대상은 공고일 기준 본사 또는 공장이 대구시에 3년 이상 소재한 기업이며, 입문 3종 또는 성장 6종 중 1개 컨설팅을 필수로 신청하고, 선도 단계 컨설팅을 희망하는 경우 선도 2종 중 1개를 추가로 신청할 수 있다.

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아울러 ESG 경영 지원사업에 대한 이해도를 높이고 세부내용을 안내하기 위해 오는 20일 오후 2시 대구상공회의소에서 'ESG 경영 지원사업 설명회'를 개최할 예정이며, 설명회 참여기업을 대상으로 개별 상담도 함께 진행한다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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