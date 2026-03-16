전국 최초 복합문화예술 공간

2028년 개관 예정

인천시는 16일 미추홀구 학익동에서 '인천뮤지엄파크' 착공식을 열고 공사에 들어갔다.

박물관·미술관·예술공원이 결합한 전국 최초의 시립 복합문화예술 공간으로 조성되는 인천뮤지엄파크는 2028년 개관할 예정이다. 총사업비는 2416억원이며 지하 1층∼지상 2층, 연면적 3만9000㎡ 규모로 건립된다.

인천뮤지엄파크 조감도. 인천시 제공 AD 원본보기 아이콘

인천은 현재 특별·광역시 중 유일하게 시립미술관이 없어 시민의 문화 향유 기회가 제한되고, 지역 예술인들이 활동할 기반이 부족하다는 지적이 꾸준히 제기됐다.

인천뮤지엄파크가 준공되면 연수구 옥련동에 있는 기존 시립박물관도 이전해 신설되는 시립미술관과 한데 모인다.

인천뮤지엄파크가 들어서는 지역은 용현·학익 도시개발사업이 진행 중인 원도심으로, 과거 산업시설이 있던 공간을 재생해 지역 문화예술의 허브로 전환하는 상징성도 있다는 게 시의 설명이다.

또 인천공항과 개항장 관광지구 등 기존 관광자원과 연계해 외국인 관광객을 위한 문화관광 콘텐츠 개발도 기대된다. 인천에는 약 10만명의 외국인이 거주하고 있어 국제도시 인천을 대표하는 문화관광 명소로 성장할 가능성도 크다.

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유정복 인천시장은 "국내 첫 시립 복합문화예술공간인 인천뮤지엄파크를 차질 없이 건립해 인천이 글로벌 문화도시로 도약하는 기반을 마련하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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