마이리얼트립, 해외 숙박 할인 ‘마리트 메가딜’ 오픈

일본·유럽·미주·동남아 등 30개 이상 도시

호텔 및 한인 민박 대상

마이리얼트립은 숙소 프로모션 '마리트 메가딜'을 오픈한다고 16일 밝혔다.

봄 여행 수요에 발맞춰 기획한 이번 프로모션은 이날부터 31일까지 진행되며, 전 세계 30개 이상 도시의 호텔과 한인 민박이 대상이다. 일본에서는 도쿄·오사카·후쿠오카 등 대표 여행지의 주요 호텔과 오키나와 이시가키·미야코지마, 벚꽃 시즌 명소 지역 숙소를 최대 64% 할인한다.

한국인 방문이 많은 베트남 다낭·나트랑·푸꾸옥 호텔은 1박 무료, 객실 업그레이드 같은 특전과 함께 최대 40% 인하한다. 유럽 한인 민박은 최대 50% 할인되며 미주 한인 민박도 프로모션 대상에 포함된다. 프로모션 기간 중 릴레이 특가 라이브도 총 9회 시행된다. 라이브 시청 고객에게만 전용 혜택을 제공하며 16일 파리 방송을 시작으로 17일 괌, 25일 발리, 31일 로마까지 지역별로 이어진다.

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마이리얼트립 관계자는 "호텔과 한인 민박을 동시에 비교해 최저가로 선택할 수 있는 마이리얼트립의 강점을 살린 프로모션"이라며 "앞으로도 고객들이 합리적인 가격에 더 다양한 숙소를 경험할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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