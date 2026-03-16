LG전자 무안총판, 취약계층 생활환경 개선 가전제품 기부

전남사회복지공동모금회(이하 전남 사랑의열매)는 무안군 취약계층의 생활환경 개선을 위해 LG전자 무안총판과 함께 물품 전달식을 진행했다고 16일 밝혔다.

지난 13일 무안군청 군수실에서 진행된 전달식에는 김산 무안군수, 김동극 전남 사랑의열매 사무처장, 박성옥 LG전자 무안총판 대표 및 관계자들이 참석했다.

이번에 전달된 가전제품(에어컨)은 무안군 관내 취약계층 가구에 지원되어 무더위로 어려움을 겪는 이웃들의 생활환경 개선에 사용될 예정이다.

박성옥 LG전자 무안총판 대표는 "지역사회 이웃들이 무더운 여름을 조금이나마 시원하게 보내는 데 도움이 되길 바라는 마음으로 기부를 결정하게 됐다"며 "앞으로도 지역과 함께하는 나눔 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 전했다.

김동극 전남 사랑의열매 사무처장은 "지역사회를 위한 따뜻한 나눔에 동참해 주신 LG전자 무안총판에 감사드린다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 나눔 활동이 이어지길 기대한다"고 말했다.

AD

한편, 전남 사랑의열매는 지역사회 다양한 기관 및 기업과 협력해 어려운 이웃을 위한 나눔 활동을 지속적으로 이어가고 있다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>