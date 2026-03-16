평생학습도시 선정·평생교육 거버넌스

경북 김천시 평생교육원은 교육 중심의 조직 체계를 강화하는 등 평생학습 정책 추진 기반을 정비하고, 이를 바탕으로 지속 가능한 평생교육 생태계 구축에 본격적으로 나선다.

고령층, 장애인, 직장인 등 소외되는 이 없이 남녀노소 참여할 수 있는 평생교육 배움터로서, 시민들에게 삶의 활력과 즐거움을 제공하고자 한다.

시계방향)평생교유 외래강사 위촉시 기념촬영,여성대학,도레미 합창교실,장애인 평생미술교육/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

시는 지난 3월 10일 교육부와 국가평생교육진흥원이 선정하는 '2026년 신규 평생학습도시'에 지정됐다.

이번 선정은 평생교육 인프라 구축과 시민 맞춤형 평생학습 프로그램 운영, 지역사회와 연계 정책 추진 성과와 향후 발전 계획이 높게 평가된 성과로, 이로써 김천시는 다양한 국비 지원 사업 신청 자격을 확보하고 전국 평생학습도시 간 네트워크에 참여하여 시민 중심 평생학습 정책을 한층 확대할 수 있게 됐다.

또한 2022년 경상북도 최초로 '장애인 평생학습도시'로 지정돼 2024년까지 3년 연속 지정되어 국비 총 1억 5천만 원, 2025년 장애인 평생학습도시 특성화 부문에서 국비 2500만원을 확보했다.

해당 사업은 장애인 학습권 보장과 포용적 평생학습 환경 조성을 위해 지역 대학과 평생교육기관과 협력하여 운영되고 있으며, 지난 4년간 총 48개 프로그램에 3286명이 참여했다.

이를 통해 장애인식개선교육 강사 자격증 취득, 그림책 제작 및 전시, 컴퓨터 관련 자격증 취득, 음악 공연 등 다양한 성과를 통해 장애인의 지역사회 참여 확대에 기여했다.

시민 의견을 반영해 정기·수시 강좌를 대폭 확대하고 퇴근 후에도 배움이 가능한 야간·오후 강좌 비중을 늘려, 시민 누구나 시간과 장소에 구애받지 않고 참여할 수 있는 '보편적 평생학습권'을 보장한다.

3월 23일부터 시작되는 수시 강좌는 지난해 수강생 설문 결과를 반영해 25개 맞춤형 강좌로 운영되며, 참여율과 만족도가 높은 프로그램은 2027년 정기강좌로 편성될 예정이다.

시는 주민 생활권 중심의 평생학습 환경 조성을 위해 읍면동 평생학습센터 8곳을 지정·운영한다.

주민이 직접 프로그램을 발굴하고 운영에 참여함으로써 단순한 교육을 넘어 주민 간 소통과 협력 기반의 학습공동체를 구축한다.

주요 운영 프로그램으로는 ▲라인댄스 ▲요가 ▲태극권 등 건강과 여가를 아우르는 다양한 강좌가 운영될 예정이다.

주민 생활공간 중심의 평생학습 참여 확대를 위해 '찾아가는 마을 평생교육 강좌지원 사업'을 운영하고 있다.

주민이 직접 프로그램을 기획하고 경로당, 행정복지센터, 유휴 공동시설 등 마을 공간에서 강좌를 운영함으로써, 시간과 장소의 제약을 줄이고 농촌지역과 고령층 학습 접근성을 높인다.

2026년에는 ▲어르신 한글 교실 ▲건강 활력 댄스 ▲탁구 교실 등 총 20개 강좌를 진행해 지역 활력을 높일 예정이다.

김천시는 취약계층 간 교육격차 해소를 위해 '경상북도 평생교육 이용권 지원사업'을 추진한다.

해당 사업은 시민이 원하는 평생교육 강좌를 선택해 연간 1인당 35만원을 지원하는 사업으로, 장애인 44명, 기초생활수급자?차상위계층 204명, 30세 이상 AI?디지털 학습자 24명, 65세 이상 노인 20명 등 총 292명을 지원할 계획이다.

시민들은 전국 평생교육이용권 등록기관에서 자유롭게 이용권을 이용할 수 있으며, 현재 김천시에는 총 11개 평생교육 이용권 등록기관이 운영되고 있다.

시는 지역 자원을 활용한 민관 협력형 평생학습 모델 구축을 목표로, 지역 평생학습 플랫폼인 '경북도민 행복대학 김천시 캠퍼스' 운영을 통해 인문?사회경제?문화예술 등 다양한 교육과정을 제공한다.

경북보건대학교, 김천대학교가 운영기관으로 참여해 대학의 인프라를 활용해 전문 강사진과 안정적인 교육 환경을 제공하며, 일정 교육과정을 이수한 학습자에게는 수료증을 수여하고 연말 졸업식을 개최해 학습 성취감을 높인다.

고령층?저학력 성인을 대상으로 하는 '성인 문해교육 지원사업'도 진행된다. 기초 한글 교육부터 생활 문해교육까지 단계별 맞춤형 교육과 학습 상담, 특별활동, 성과 공유 프로그램을 병행해 교육효과와 지속성을 높인다.

이를 통해 학습자의 자존감 회복과 사회참여 확대에도 긍정적 효과가 있을 것으로 기대된다.

시는 신중년 세대의 사회참여와 자기 계발을 위해 '김천시 신중년 사관학교'와 '경북 시니어모델 선발대회'를 운영한다.

신중년 사관학교에는 50세 이상 시민 150여 명이 참여해 일반교양, 전공 과정, 특별과정을 통해 개인을 강화하며, 지역사회 봉사 및 재능 기부 활동에도 참여한다.

시니어 모델 선발대회는 올해 3회째 운영되는 것으로, 경상북도 시·군을 순회하며 워킹 교육과 자기표현 훈련을 통해 모델을 선발하고, 지역 행사 참여로 시니어 세대의 자신감과 삶의 활력을 높이고 있다.

이들 사업은 신중년 세대의 자신감과 삶의 활력을 높이고 건강한 삶과 도전 정신을 보여주는 대표적인 평생학습 프로그램으로 자리 잡고 있다.

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김천시는 "평생학습은 시민 삶의 질과 행복을 높이는 핵심 정책"이라며 "마을, 직장인, 장애인 등 생애주기별 맞춤형 평생교육을 확대해 시민 누구나 배움의 기회를 누리는 평생학습 도시를 만들겠다"라고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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