제5회 고령군수배

제8회 협회장배

군민의 건강 증진과 지역 내 생활체육 활성화

경북 고령군은 지난 14일 대가야읍에 위치한 고령 그라운드골프장에서 제5회 고령군수배 및 제8회 협회장배 그라운드골프대회를 개최했다.

이번 대회는 고령군 그라운드골프협회(협회장 김상도)가 주관하여 4개 팀 80여명의 선수가 참가하여 단체전과 개인전으로 나누어 진행하였으며, 그라운드골프를 매개로 화합과 우의를 다지는 소중한 시간을 가졌다.

제5회 고령군수배 및 제8회 협회장배 그라운드골프대회 개최/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

그라운드골프는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 생활체육 종목으로, 고령군은 군민의 건강 증진과 지역 내 생활체육 활성화를 목표로 매년 대회를 개최하고 있으며, 이날 개회식에는 이남철 고령군수, 이철호 군 의장 및 군의원, 김종태 고령군체육회장, 노성환 경상북도의원 등 많은 내빈이 참석하여 축하했다.

경기 결과 단체전 우승은 대가야클럽이 차지했으며, 준우승은 금산클럽, 공동 3위는 우륵클럽과 주산클럽이 차지했다. 개인전(남) 부분에서는 우승 권상철, 준우승 배효원, 3위는 정상길이 차지했으며, 개인전(여) 부분에서는 우승 김상도, 준우승 최순분, 3위는 문유자에게 돌아갔다.

김상도 고령군 그라운드골프 협회장은 "오늘 하루 승패를 떠나 부상없이 동호인들간의 친목과 화합을 다지는 즐겁고 뜻깊은 시간 보내길 바란다"고 했다.

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군 관계자는 "제5회 고령군수배 및 제8회 협회장배 그라운드골프대회 개최를 진심으로 축하드리며, 그라운드골프 저변확대 및 군민들의 건강 증진과 생활체육 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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