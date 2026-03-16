광주 서구 '찾아가는 치매조기검진' 추진…체계적 관리 지원

18개 동 행정복지센터 순회 검진

광주광역시 서구는 치매 조기 발견과 검진 접근성 강화를 위해 관내 18개 동을 대상으로 '찾아가는 치매 조기 검진'을 실시한다.

이번 검진은 오는 17일부터 6월30일까지 진행하며 치매안심센터 방문이 어려운 주민을 위해 직원이 동 행정복지센터를 순회하며 검진과 상담을 제공하는 방식으로 운영한다.

검진 대상은 치매 진단을 받지 않은 만 60세 이상 서구 주민이다. 검진은 기억력, 주의 집중력, 언어기능, 이해·판단력 등을 확인하는 문진식 인지선별검사(CIST)를 중심으로 진행한다.

검사 결과 치매가 의심되는 경우에는 치매안심센터에서 신경 심리검사 등 진단검사를 실시하고 필요시 협약병원 감별검사까지 연계해 정확한 진단과 체계적인 관리가 이뤄지도록 지원할 계획이다.

서구는 검진 과정에서 치매 예방과 관리에 필요한 상담과 정보를 제공하고 치매안심센터 사업과도 연계해 필요한 지원을 받을 수 있도록 안내할 예정이다. 아울러 서구는 복지관 등 어르신 이용시설도 방문해 치매 조기 검진을 제공할 계획이다.

김이강 서구청장은 "치매는 조기에 발견해 적절히 관리하면 증상 악화를 늦추고 삶의 질을 높일 수 있다"며 "어르신들이 가까운 곳에서 편리하게 검진을 받을 수 있도록 찾아가는 검진을 확대해 치매 예방과 관리에 적극 힘쓰겠다"고 말했다.

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한편 서구는 지난해 치매 조기 검진을 통해 치매 환자 190여명을 조기 발견해 치료·관리 서비스로 연계하는 성과를 거뒀다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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