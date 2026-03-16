장수군은 초고령사회에 주거와 돌봄을 결합한 '의료요양 통합돌봄사업'을 본격 추진해 맞춤형 복지 실현에 박차를 가하고 있다. 장수군 제공 AD 원본보기 아이콘

장수군이 초고령사회에 대응하기 위해 주거와 돌봄을 결합한 '의료·요양 통합돌봄사업'을 본격 추진해 맞춤형 복지 실현에 박차를 가하고 있다.

장수군은 기존처럼 의료와 요양, 돌봄을 각각 제공하던 방식에서 벗어나 지역 중심의 통합 지원 체계를 구축해 군민들이 익숙한 생활환경에서 필요한 서비스를 받을 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있다.

이 사업의 핵심은 고령자가 병원이나 요양시설로 이동하는 대신 살던 지역에서 의료와 돌봄 서비스를 함께 제공받는 것이다.

장수군은 지난해부터 통합돌봄 시범사업을 운영하며 조례 제정, 전담 조직 구성, 통합돌봄협의체 구성, 의료기관 협약 등 사전적 준비를 단계적으로 추진해왔다.

통합돌봄사업이 전면 추진됨에 따라 장수군은 대상자를 노쇠, 질병, 장애 등으로 돌봄이 필요한 65세 이상 노인 및 65세 미만 심한 장애인으로 확대하고, 군 실정에 맞는 지역특화사업을 구축해 공급자 중심이 아닌 수요자 중심의 돌봄 서비스를 제공한다.

이에 따라 군은 '돌봄이 일상이 되는 장수'를 목표로 ▲찾아가는 보건의료 ▲돌봄 공백 해소를 위한 일상 돌봄 ▲주거 공간 개선 등 분야별로 빈틈없는 돌봄 서비스를 지원할 계획이다.

보건의료 분야에서는 보건의료원과 관내 의료기관 등이 협력해 방문 의료서비스, 장기요양 재택의료센터 운영, 퇴원환자 지역사회 연계 등의 보건·의료·복지 프로그램을 운영하며 기존 병원·시설 중심에서 재가·예방 중심의 의료 서비스를 지원한다.

장수군은 의료 지원뿐 아니라 일상생활을 돕는 돌봄서비스도 확대한다. 거동이 불편한 어르신을 대상으로 병원 동행 서비스, 가사지원 서비스, 도시락 배달, 독거노인 공동돌봄 운영 서비스 등 대상자에게 필요한 서비스를 맞춤형으로 제공한다.

또한 소규모 주거개선으로 안전 손잡이 설치, 미끄럼방지 매트 지원, 문턱 제거 등 주거환경 개선과 경보수 서비스도 지원해 안전하고 살기 좋은 공간을 제공하고 있다.

장수군 통합돌봄 신청을 원하는 대상자는 읍·면 찾아가는 복지팀을 방문해 신청할 수 있으며, 대상자는 사전 조사, 통합지원회의 등을 통해 최종 선정된다.

이러한 통합돌봄 정책은 지난해부터 전국적으로 시범운영 하고 있으며 오는 27일부터는 제도화돼 확대된다.

장수군은 시범사업 추진과정에서 축적한 경험을 바탕으로 예방 중심 건강관리와 인공지능 기반 건강 모니터링 도입, 주민 참여 확대, 주거·의료·돌봄을 연계한 통합 플랫폼 구축 등 정책 고도화를 추진할 방침이다.

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최훈식 장수군수는 "통합돌봄은 기존의 획일적인 복지서비스에서 벗어나 대상자에게 꼭 필요한 돌봄 서비스를 맞춤형으로 지원해 살던 곳에서 계속해서 행복한 생활할 수 있도록 삶의 질을 높이는 게 핵심이다"며 "제도가 커질수록 행정은 복잡해질 수 있지만 중요한 것은 '사람 중심'이라는 원칙으로 군민 돌봄에 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



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