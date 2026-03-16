디즈니·픽사 제치고 최고 영예

매기 강 감독 "전 세계 한국인에게 바친다"

제98회 아카데미 시상식에 참석한 '케이팝 데몬 헌터스' 제작진. 왼쪽부터 크리스 아펠한스 감독과 매기 강 감독, 미셸 웡 프로듀서. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한국 문화를 소재로 한 애니메이션 영화가 미국 아카데미 시상식에서 트로피를 거머쥐었다.

매기 강 감독이 연출한 넷플릭스 오리지널 영화 '케이팝 데몬 헌터스'는 15일(현지 시각) 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 '아르코', '엘리오', '리틀 아멜리', '주토피아 2'를 제치고 장편 애니메이션상을 받았다.

주제곡 '골든(Golden)'이 흐르는 가운데 붉은 드레스를 입고 무대에 오른 매기 강 감독은 울먹이며 트로피를 안았다. 그는 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 소감을 밝혔다.

영화 '케이팝 데몬 헌터스' 스틸 컷 원본보기 아이콘

이 작품은 걸그룹 헌트릭스가 사람의 영혼을 노리는 악령 보이그룹 사자보이즈에 맞서는 이야기를 그린다. 탁월한 시각 특수효과(VFX)와 K팝의 역동성을 결합해 독창적인 세계관을 구축한다.

지난해 6월 공개된 뒤 선풍적인 인기를 끌며 글로벌 누적 시청 5억 회를 넘겼고, '오징어 게임'을 제치고 역대 넷플릭스 콘텐츠 가운데 최고 흥행을 기록했다. 한국적 정서와 대중음악을 주류 할리우드 시스템에서 보편적인 매력으로 환산해 냈다.

비평적 성취도 압도적이다. 지난 1월 골든글로브 시상식에서 애니메이션상과 주제가상을 받았고, 지난달 그래미 시상식에선 K팝 장르 최초로 '시각매체용 최우수 노래' 부문에 호명됐다. 애니메이션계 아카데미로 불리는 애니상에서 10관왕을 달성했으며, 미셸 웡 프로듀서는 미국제작자조합(PGA)에서 최우수 극장용 애니메이션상을 차지했다.

'케이팝 데몬 헌터스'는 이번 시상식에서 '골든'을 앞세워 주제가상 석권까지 노린다. 수상이 결정되면 테디 프로듀서를 비롯한 한국계 음악가들이 오스카 무대에서 공동 수상하는 진풍경이 연출된다.

영화 '케이팝 데몬 헌터스' 스틸 컷 원본보기 아이콘

주제가상 유력 후보로 꼽히는 배경에는 압도적인 음원 흥행 기록이 자리한다. '골든'은 발매 직후 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에 진입해 8주 연속 최상위권을 지켰다. 영화에 삽입된 오리지널 사운드 트랙(OST) 앨범 역시 전 세계 음원 차트를 석권하며 K팝 팬덤을 넘어선 대중적 인기를 누렸다. 북미에서 영화를 보며 노래를 따라 부르는 '싱어롱' 상영회가 매진 행렬을 기록할 정도였다.

이러한 전 세계적 열풍의 바탕에는 한국적 세계관과 할리우드 자본의 성공적인 결합이 있다. 제작진은 무당굿, 탈춤 등 한국의 고유한 문화적 요소를 현대적인 아이돌 산업과 교묘하게 엮어냈다. 할리우드 평단은 "가장 한국적인 소재를 가장 세계적인 보편성으로 풀어낸 수작"이라며 국경을 초월한 서사의 힘에 찬사를 보냈다.

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이례적인 흥행과 비평적 성공에 넷플릭스는 발 빠르게 움직인다. 지난 13일, 매기 강 감독을 비롯한 주요 제작진과 다년 전속 파트너십을 체결하고 속편 제작을 공식 확정했다. 2029년 공개를 목표로 본격적인 기획 단계에 돌입했다. 전 세계 영화계가 이들이 새롭게 써 내려갈 다음 궤적을 주목한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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