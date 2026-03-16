하나카드, 대표 체크카드 3종 ‘트래블로그 스위치’ 서비스 확대

하나카드는 '트래블로그 스위치' 서비스를 대표 체크카드 3종으로 확대한다고 16일 밝혔다.

하나카드는 원더카드2.0, 나라사랑카드에 이어 또 한번 자사 대표 체크카드 3종에 별도의 트래블로그 카드 신청 없이 해외이용수수료 없는 결제가 가능한 '트래블로그 스위치' 서비스 확대를 통해 외화 결제 시장에서 성장세를 이어간다는 방침이다. 하나카드의 대표 체크카드인 '하나멤버스 1Q 체크카드', '달달 하나 체크카드', 'MULTI Any 체크카드' 상품 VISA브랜드 카드에 적용되며 체크카드 3종을 이용 중인 260만 기존 고객에게도 트래블로그 스위치 혜택이 동일하게 제공될 예정이다.

이번 서비스 확대로 해외 여행을 준비하는 손님들은 하나페이 앱을 통해 손쉽게 트래블로그 스위치 서비스에 가입하고 터치 한번으로 외화 결제 방식을 변경할 수 있어 ▲모든 통화 무료환전(환율우대 100%) ▲해외이용수수료 면제 ▲해외 ATM 인출 수수료 면제 혜택을 볼 것으로 기대된다.

아울러 하나카드는 트래블로그 스위치 서비스 확대에 맞춰 비자와 함께 동남아시아로 떠나는 여행객을 위한 특별한 프로모션도 마련했다. 다음 달부터 오는 12월까지 그랩 앱에서 택시 할인 쿠폰 혜택이 제공되는 이번 프로모션은 '트래블로그 스위치' 서비스가 신규 탑재된 체크카드 3종('하나멤버스 1Q 체크카드', '달달 하나 체크카드', 'MULTI Any 체크카드')은 물론 '하나 나라사랑카드'도 함께 포함해 진행된다.

해당 카드를 이용하는 고객들은 그랩 앱에서 베트남, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르 등 동남아시아 6개 국가에서 사용할 수 있는 그랩 택시 2달러 할인 쿠폰을 국가별로 5장씩 발급해 최대 10달러의 할인 혜택을 받을 수 있다.

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성영수 하나카드 대표는 "트래블로그 스위치 서비스가 적용돼 큰 호응을 얻고 있는 하나 나라사랑카드에 이어 자사를 대표하는 체크카드 3종까지 해외 결제 혜택 저변을 넓히게 됐다"며 "하나카드의 모든 손님들이 해외이용수수료 없는 결제 혜택을 누릴 수 있도록 '트래블로그 스위치' 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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