강원도 삼척관광문화재단은 16일부터 4월 17일까지 '2026 삼척장미축제'를 함께할 참여부스를 모집한다고 밝혔다.

장미축제 부스 모집. 삼척시 제공 AD 원본보기 아이콘

신청서류는 재단 누리집에서 내려받을 수 있으며, 축제 성격과의 적합성 등 심사기준을 거쳐 4월 27일 재단 누리집 공지사항을 통해 선정 결과를 발표할 예정이다.

재단 관계자는 "장미를 매개로 관광객들이 일상 속에서 축제를 즐길 수 있도록 준비하고 있다"라며 "지역 소상공인과 시민들이 함께 풍성한 축제를 만들어 갈 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다"라고 말했다.

'2026 삼척장미축제'는 '장미나라'라는 고유의 브랜드 스토리를 바탕으로 방문객들에게 다채로운 체험과 먹거리를 제공할 계획이다.

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자세한 사항은 (재)삼척관광문화재단 브랜드마케팅팀으로 문의하면 된다.

삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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