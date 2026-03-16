특검팀 출범 후 첫 강제수사

2차 종합특검팀이 관저 이전 관련 의혹을 받는 윤한홍 국민의힘 의원에 대한 압수수색에 나섰다. 이날 압수수색은 특검팀 출범 후 이뤄진 첫 강제수사다.


권창영 특별검사가 지난달 25일 경기 과천시 사무실에서 윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 사무실에서 입장 발표를 준비하고 있다. 연합뉴스

권창영 특별검사가 지난달 25일 경기 과천시 사무실에서 윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 사무실에서 입장 발표를 준비하고 있다. 연합뉴스

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16일 법조계에 따르면 특검팀은 이날 윤 의원의 자택 등에 대한 압수수색을 진행 중이다. 영장에는 직권남용 혐의가 적용된 것으로 알려졌다.

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윤 의원은 2022년 윤석열 대통령직인수위원회 당시 관저를 서울 용산구 한남동으로 옮기는 과정에 관여했단 의혹을 받는다. 특검팀은 김건희 전 여사가 윤 의원을 통해 대통령 관저 이전 등 국가계약 사안에 부당하게 개입한 사실을 확인했다는 입장이다.


최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
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