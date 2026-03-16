AI 기반 반코마이신 용량 결정 시스템 개발

한림대학교성심병원이 항생제 용량 결정을 돕는 인공지능 기반 임상의사결정지원시스템 개발에 나선다.

한림대성심병원 전경. 한림대성심병원 AD 원본보기 아이콘

한림대학교성심병원은 과학기술정보통신부가 추진하는 '2026년 한·베트남 공동연구사업' 신규 과제에 선정됐다고 16일 밝혔다.

연구 주제는 반코마이신 최적 투여 용량을 결정하기 위한 해석 가능한 인공지능 모델 기반 임상의사결정지원시스템(CDSS) 개발과 다국가 임상 검증이다. 연구는 2026년 2월부터 2029년 2월까지 3년간이다. 연구책임자는 김용균 한림국제항생제내성센터장이다.

반코마이신은 메티실린 내성 황색포도알균(MRSA) 감염 치료에 사용되는 대표 항생제다. 치료 효과를 내는 혈중 농도와 독성이 나타나는 농도 사이의 범위가 좁아 적정 용량 조절이 중요한 약물로 알려져 있다. 현재 임상에서는 환자의 혈중 약물 농도를 측정해 투여량을 조절하는 치료약물농도 모니터링(TDM) 방식이 활용되고 있다.

연구팀은 한국과 베트남 의료기관에서 반코마이신을 투여받은 환자의 혈중 농도와 임상 데이터를 수집해 다국가 표준 데이터셋을 구축할 계획이다. 이를 기반으로 의료진이 결과를 이해하고 활용할 수 있는 '해석 가능한 AI 모델'을 개발한다.

개발된 모델은 한국과 베트남 의료기관에서 상호 검증을 거쳐 정확도와 임상 적용 가능성을 평가한다. 이후 병원 전자의무기록(EMR)과 연동되는 임상의사결정지원시스템을 구축해 실제 의료 환경에서 사용성과 안전성을 검증할 예정이다.

이번 연구는 베트남 국방부 산하 의료기관인 175 군병원과 공동으로 진행된다. 두 기관은 2023년 한림대성심병원 에크모 센터 방문을 계기로 감염질환 분야 공동연구 협력을 이어왔다.

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김 센터장은 "항생제 내성 문제는 전 세계적인 보건 과제"라며 "AI 기반 데이터 분석을 통해 반코마이신 정밀 투약 기술을 발전시키고 국제 공동연구 모델을 구축하겠다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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