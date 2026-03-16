에이피알 메디큐브, 인도 1위 뷰티 플랫폼 나이카 입점…15억 시장 공략 시동

제로·PDRN·콜라겐 등 핵심 스킨케어 라인 출시…온라인 판매 후 오프라인 확대

빠르게 성장하는 인도 뷰티 시장 겨냥…글로벌 확장 전략 본격화

글로벌 뷰티 기업 에이피알 에이피알 close 증권정보 278470 KOSPI 현재가 329,000 전일대비 13,500 등락률 -3.94% 거래량 47,710 전일가 342,500 2026.03.16 09:13 기준 관련기사 글로벌 시장서 불티나게 팔리는 '가성비' K-뷰티[주末머니] 메디큐브, 세계적 음악축제 美 코첼라 공식 스폰서 참여 K-뷰티 2막은 '테크 전쟁'…미용의료시장 선점 나선다 전 종목 시세 보기 의 대표 브랜드 '메디큐브'가 인도 최대 뷰티 플랫폼 나이카(Nykaa)에 입점하며 현지 시장 진출을 본격화한다.

에이피알은 인도 대표 뷰티·라이프스타일 플랫폼 나이카와 전략적 파트너십을 체결했다고 16일 밝혔다. 이번 협업은 빠르게 성장하는 인도 뷰티 시장을 겨냥한 글로벌 확장 전략의 일환이다.

인도는 약 15억 명의 인구를 보유한 초대형 시장으로, 최근 중산층 확대와 디지털 커머스 성장에 힘입어 뷰티·퍼스널케어 산업이 빠르게 성장하고 있다. 인도 브랜드자산재단(IBFF)에 따르면 인도 뷰티 및 퍼스널케어 시장 규모는 2024년 약 280억 달러에서 2028년 340억 달러 수준까지 확대될 것으로 전망된다.

나이카는 인도 온라인 뷰티 플랫폼 1위 기업으로, 온·오프라인을 아우르는 옴니채널 전략을 통해 시장 영향력을 키워왔다. 인도 전역에 260개 이상의 오프라인 매장을 운영하고 있으며 전체 매출의 약 90%가 온라인에서 발생하는 구조를 갖춘 대표적인 뷰티 리테일 플랫폼이다. 또한 지난 10여 년간 K-뷰티 카테고리를 꾸준히 확대해 온 만큼, 이번 협업을 통해 스킨케어 제품 라인업을 더욱 강화할 계획이다.

메디큐브는 이번 입점을 통해 브랜드의 대표 스킨케어 라인을 선보인다. 제로 라인과 PDRN 라인, 콜라겐 라인, 딥 비타 C 라인 등 국내외에서 높은 판매 성과를 기록한 제품군이 포함됐다.

특히 글로벌 시장에서 인기를 얻고 있는 콜라겐 젤크림, PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크, PDRN 핑크 펩타이드 앰플, 콜라겐 나이트 랩핑 마스크 등 4개 제품을 중심으로 현지 소비자 공략에 나설 예정이다. 해당 제품들은 나이카 온라인 플랫폼에서 먼저 판매를 시작했으며, 올해 상반기 안에 오프라인 매장으로도 유통을 확대해 온·오프라인 판매 체계를 구축한다는 계획이다.

이번 협업은 단순한 판매 채널 확대를 넘어 에이피알의 글로벌 시장 확장 전략에서 중요한 의미를 갖는다. 회사는 나이카의 플랫폼 경쟁력과 현지화 역량을 활용해 인도 소비자들에게 K-뷰티 브랜드로서의 기술력과 차별화된 제품력을 알린다는 방침이다.

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에이피알 관계자는 "인도는 15억 인구의 압도적인 시장 잠재력을 지닌 곳으로 글로벌 브랜드들이 주목하는 차세대 핵심 시장"이라며 "인도 1위 뷰티 플랫폼 나이카와의 전략적 파트너십을 통해 독보적인 기술력을 인도 소비자들에게 선보이고, 미국과 일본에 이은 새로운 글로벌 성장 동력을 확보하겠다"고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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