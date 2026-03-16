용인시, 처인구에 ‘국내 최대’ 호수공원 조성

광교의 2.4배…이동저수지 일대 483만㎡ 수변공원화 추진

"직·주·락 갖춘 첨단신도시 힐링 공간이자 문화체육 거점 될 것"

공원녹지기본계획·도시기본계획 등 상위계획 반영 나서

경기 용인특례시(시장 이상일)가 처인구 이동읍 이동저수지와 송전천 일대를 연결해 국내 최대 규모의 호수공원을 조성한다. 이는 기존 국내 최대 호수공원으로 알려진 광교호수공원(202만㎡)보다 2배 이상 큰 규모로 용인의 새로운 랜드마크가 될 전망이다.

용인특례시가 이동저수지와 송전천 산책로를 연결한 초대형 호수공원을 조성한다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인특례시는 16일 현재 공원화 작업일부를 진행한 처인구 이동읍 이동저수지 수변공간과 앞으로 만들게 될 송전천 산책로 등을 연결해 국내 최대 규모의 호수공원으로 조성할 방침이라고 밝혔다.

이상일 시장은 "이동호수공원은 직·주·락(職·住·樂) 개념으로 조성하는 이동읍 공공주택지구(반도체특화신도시)와 첨단 IT 인재들의 활동무대가 될 이동·남사읍 삼성전자 첨단시스템반도체 국가산업단지의 배후 휴식공간, 시민을 위한 문화체육 공간을 함께 갖춘 용인의 랜드마크 공원으로 변모할 것"이라고 말했다.

이와 관련해 시는 처인구 이동읍 송전리·어비리 일대 483만6261㎡를 도시공원으로 지정하는 계획을 '2035 용인시 공원녹지기본계획'과 '2040 용인도시기본계획'에 담아 경기도에 승인을 요청했다.

10만㎡ 이상 대규모 도시공원을 조성하려면 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률' 제19조와 '도시공원 및 녹지에 관한 법률' 제5조 제3항과 제6조 제2항 등에 따라 도시계획시설(공원) 지정에 앞서 공원녹지기본계획과 도시기본계획에 필요한 내용을 반영해야 하기 때문이다.

이동저수지는 수도권에서 가장 큰 저수지다. 이동호수공원 예정지 가운데 호수 부분 면적만 269만7762㎡(약 82만평)에 달하고, 호수 주변 육상 부분 면적도 213만8499㎡(약 65만평)이나 된다. 육상 부분 면적만 해도 골프장(18홀 기준 약 27만평) 2개를 합한 것보다 훨씬 크다.

호수와 육상 부분을 합한 면적은 기존의 국내 최대 호수공원으로 꼽히는 광교호수공원 면적(202만5000㎡)의 약 2.4배나 된다.

시는 이동저수지 하단 수상 구간에는 수상스포츠를 즐기거나 수변을 감상할 수 있는 스포츠·레저 공간을 조성한다는 구상이다. 육상에는 복합문화센터와 다목적 체육시설, 온실정원, 호수카페 등을 갖춘 복합문화공간과 시민의 힐링에 도움이 될 체류형 숲속 휴게시설, 수목원, 야영장 등을 갖춘 휴양마당을 두는 방안을 검토 중이다.

시는 또 첨단시스템반도체 국가산단의 배후공원 역할을 할 이동호수공원을 주변의 송전천·진위천 산책로 등과 연결해 초대형 수변공원으로 만들 방침이다.

시는 이동읍 신도시와 첨단시스템반도체 국가산업단지를 조성하면서 이동읍 묵리에 있는 용덕저수지에서 이동저수지까지 이어지는 용덕사천과 송전천의 수변공간을 시민을 위한 휴식 및 여가 공간으로 조성한다는 방안을 검토하고 있는데, 이를 이동호수공원까지 연결해 글로벌 반도체 중심도시로 도약하는 용인의 위상에 걸맞는 수변공원을 만들겠다는 것이다.

용인특례시가 이동저수지와 송전천 산책로를 연결한 초대형 호수공원을 조성한다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이동저수지 둘레는 13㎞가 넘는다. 여기에 송전천과 용덕사천 산책로 8.5㎞를 합하면 시민들의 산책로는 물론이고 자전거길로도 손색이 없다는 게 시의 판단이다.

시는 용인 랜드마크 공원으로 기획 중인 이동호수공원을 단순히 시민의 휴식을 위한 공간을 넘어 처인구에 부족한 문화시설을 확충하는 데에도 활용할 방침이다.

용인시정연구원은 지난 9일 열린 '용인비전 2040 미래도시발전전략' 최종보고회에서 이동저수지 일대에 문화시설을 만들어 이동읍 신도시에 이상일 시장이 설립하겠다고 밝힌 공연장, 박물관 등과 연계해 이들 지역을 문화벨트화하는 방안을 제시했다. 연구원은 또 이동저수지와 송전천 일대 수변공간에는 테라스와 문화시설 등을 설치하고, 수변공간에 상업시설을 집적시켜 문화·관광 기능까지 갖춘 친환경 휴식공간으로 만드는 방안도 제시했다.

용인특례시와 용인시정연구원이 이동호수공원 예정지를 대상으로 다양한 구상을 할 수 있는 것은 이동저수지 일대가 미개발 상태로 남아 있는 데다 인공시설이 많지 않기 때문이다.

이상일 시장은 "이동저수지 일대는 1979년 송탄상수원보호구역 지정으로 묶였다가 45년 만인 지난 2024년 12월 규제에서 풀려 그야말로 하얀 도화지 같은 곳"이라며 "지역이 넓고 지형도 완만해 상상력을 잘 발휘하면 시민에게 매우 유익한 다양한 시설과 공간을 만들 수 있다고 보고 연구를 하고 있다"고 말했다.

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한편 이동저수지 일대는 1979년 송탄상수원보호구역으로 지정된 이후 45년간 개발이 제한되어 왔다. 그러나 지난 2024년 12월 규제가 전격 해제되면서 대규모 공원 조성이 가능해졌다. 용인시는 공식 공원 지정 전에도 시민 편의를 위해 이동읍 중심지와 가까운 송전리 일대에 2㎞ 구간의 둘레길과 목재 덱(Deck)을 우선 설치했으며, 용인시 공식 캐릭터 '조아용' 포토존을 마련하는 등 실질적인 공원화 작업을 진행 중이다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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