커지는 인플레 공포…'방어용 ETF' 매수하는 개미 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①증시 변동성 확대…개인투자자들 '방어 ETF' 상품에 눈길

②가파르게 오른 라면값과 달리…빵 가격은 상승 둔화

③전쟁 장기화 우려에 국제 유가 치솟고 달러 선호도 ↑

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대지수 일제 하락 마감

○중동 전쟁 여파·경제지표 부진 영향

○다우·S&P500 올해 최저치 경신

Top3 NEWS

■ 코스피에 드리우는 인플레 공포…전쟁통 개미들의 선택은 '방어용 ETF' ○미국·이란 전쟁 장기화 우려에 증시 하락

○유가 급등에 인플레 우려…국채금리도 급등

○커버드콜ETF 등 지수 방어 상품 잘 팔려

■ 식용유 때리니 '기름기 빠진 라면'…빵값 떨어지는 동안 7% 치솟자, 정부 또 나섰다 ○2월 기준 전년 比 라면값 7.3%P↑

○라면값 고공행진에 정부 물가관리

○4월부터 라면·식용유 출고가 인하

■ 이란의 도발, 블랙홀 빠진 세계경제…뛰는 '유가' 나는 '달러' ○국제유가 배럴당 100달러 재돌파

○달러인덱선 100선 돌파 가능성 ↑

○글로벌 성장 둔화·인플레이션 확대 우려

그래픽 뉴스 : 미국-이란 전쟁에도 뜨는 산업은 어디?

○삼정KPMG 보고서 발간

○"자원·물류·AI 결합한 복합 위기"

○대부분 산업 타격…방산·조선은 수혜

the Chart : 유가 쇼크에 운송비 급증…시멘트·레미콘 원가 부담 '눈덩이'

○12일 평균 경유 가격 ℓ당 1917원

○안전운임제로 유류비 상승 직격탄

○건설업계와 단가 협상 난항에 대책 촉구

오늘 핵심 일정

○국내

카나프테라퓨틱스 코스닥 청약, 확정 공모가 2만원

한패스 코스닥 청약, 예정 공모가 1만7000~1만9000원

메쥬 코스닥 청약, 예정 공모가 1만6700~2만1600원

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○해외

11:00 중국 연초 이후 중국 산업생산 (YoY) (2월)

11:00 중국 실직률 (2월)

21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (3월)

22:15 미국산업생산 (MoM) (2월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 3℃( ▼ 1 ℃ ) ｜최고기온 : 13℃( ▲ 1℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 20%

○미세먼지 오전 보통｜오후 보통

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