하마스, 우방 이란에 이례적 권고…"주변국 공격은 자제해달라"

"이란의 자위권은 인정하지만 인접국 타격은 피해달라" 공식 성명

카타르·튀르키예 등 타 우방국과의 관계 고려한 고육지책 분석

이란, 미군 기지 명분으로 10개국 공격…하마스 "국제사회 종전 나서야"

팔레스타인 무장정파 하마스가 14일(현지시간) 자신들의 최대 우방인 이란을 향해 인접 국가들에 대한 무력 공격을 멈춰달라고 공개 요청했다. 우방국의 군사 행동에 대해 하마스가 이 같은 우려와 호소의 메시지를 보낸 것은 이번이 처음이다.

하마스는 이날 발표한 성명에서 "국제 규범과 법에 의거해 침략자(미국·이스라엘)의 공격에 모든 수단을 동원해 대응하는 것은 이란의 정당한 권리임을 인정한다"고 전제했다.

그러나 하마스는 이어 "이란 형제들이 주변 국가들을 공격 표적으로 삼는 것만큼은 피해달라"라고 강력히 촉구했다. 우방국인 이란이 미국·이스라엘과 전쟁을 치르는 과정에서 전선이 중동 전역으로 확대되는 상황에 대해 공식적인 제동을 걸고 나선 것이다.

하마스의 이러한 이례적인 행보는 이란의 공격 범위가 하마스의 또 다른 우방국들인 카타르, 튀르키예 등으로 향하고 있는 상황을 고려한 움직임으로 풀이된다.

현재 미국·이스라엘의 압도적인 화력에 맞서고 있는 이란은 최소 10개국에 달하는 인접국에 미사일과 드론 공격을 감행했다. 이란 측은 해당 국가 내 미군 기지나 대사관 등 미국 관련 시설을 정밀 타격한 것이라고 주장하거나 일부 공격 사실을 부인하고 있으나, 주변국들의 반발은 거세지고 있다.

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하마스는 이번 성명을 통해 중동 전체의 공멸을 초래할 수 있는 전면전의 위험성을 경고하며, 전쟁 종식을 위한 국제사회의 즉각적인 개입을 촉구했다. 이는 이란의 무차별적인 보복 공격이 지속될 경우 하마스 자신들의 외교적 입지가 좁아질 수 있다는 위기감이 반영된 결과로 보인다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr



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