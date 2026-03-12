조용익 경기 부천시장이 12일 GS파워를 방문해 지역난방 열요금 인하 방안을 논의했다.

조 시장은 최근 난방비 상승으로 인한 시민의 부담 가중과 생활물가 안정 필요성을 강조하며 시민이 체감할 수 있는 난방비 인하 방안 마련을 요청했다. 이를 위해 정부가 제시한 '지역난방 열요금 산정기준' 고시를 요금 산정에 적극 반영해 줄 것을 제안했다.

GS파워 측은 이에 공감하며, 정부 고시에 따른 열요금 하한제를 요금 체계에 충실히 반영하겠다고 밝혔다. 이에 따라 3월 말까지 관련 내용을 시민에 고지하고, 4월 내 지역난방 열요금을 인하하기로 했다.

부천시는 난방비 인하가 시민의 생활비 절감에 실질적인 도움이 될 수 있도록 향후 상황을 지속 점검할 계획이다.

조용익 부천시장(오른쪽 두번째)이 12일 GS파워 관계자들과 지역 난방비 인하에 대해 논의하고 있다. 부천시 제공

조 시장은 또 이날 GS파워 부천열병합발전소 현대화사업 공사 현장을 찾아 안전관리 실태도 살폈다. 이 사업은 1조원 규모의 대형 프로젝트로, 노후화한 발전 설비를 친환경·고효율 설비로 교체해 안정적인 열·전기 공급 기반을 구축하는 것을 목표로 한다.

조 시장은 해빙기·우기 등 안전 취약 시기에 대비해 현장 안전관리 강화에 빈틈없이 나서줄 것을 사업자 측에 당부했다. 아울러 공사의 모든 과정에서 소음·환경·교통 등 주변 생활환경에 미치는 불편도 최소화해 달라고 요청했다.

특히 공사 과정에서 지역업체가 보유한 장비와 자재를 우선 활용하고, 지역 인력을 적극 채용해 지역경제 활성화와 일자리 창출에 기여해 줄 것을 강조했다.

조 시장은 "난방비 인하와 지역경제 활성화, 1조원 규모 현대화사업을 통한 중장기 에너지 기반 강화 등 민생현안을 풀기 위해 현장을 찾았다"며 "시민이 체감할 요금제 개선과 안전한 에너지 인프라 구축을 위해 면밀히 현장을 살피고 필요한 협의를 이어가겠다"고 밝혔다.

조용익 부천시장(가운데)이 12일 GS파워 열병합발전소 현대화사업 공사 현장을 점검하고 있다. 부천시 제공

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



