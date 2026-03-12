저장성 우수 품종 전환

전남 곡성군이 수출 딸기 농업인 연구회 농가를 대상으로 금실 딸기 재배 기술 교육과 맞춤형 현장 컨설팅을 추진하며 해외시장 경쟁력 강화에 나섰다.

전남 곡성군이 국내 육성 신품종인 '금실' 딸기 재배 기술 확산을 통해 해외시장 경쟁력 강화에 나섰다.

11일 곡성군 농업기술센터에 따르면 군은 수출 딸기 농업인 연구회 농가를 대상으로 금실 딸기 재배 기술 교육과 맞춤형 현장 컨설팅을 추진한다. 이번 교육은 금실 딸기의 안정적인 재배 기술을 정착시키고 곡성 딸기의 수출 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

군은 농가 육묘장을 직접 방문해 육묘 관리 요령과 재배 환경을 점검하는 현장 컨설팅을 실시한다. 이와 함께 금실 딸기의 재배 특성과 수출용 품질 관리 요령에 대한 이론 교육도 병행한다.

곡성군 수출 딸기 농업인 연구회는 현재 약 2.8㏊ 규모로 수출용 딸기를 재배하고 있다. 특히 2024년부터 기존 '설향'에서 수출 전용 품종인 '금실'로 전환해 해외 시장 대응력을 높였다. 금실은 과형이 우수하고 저장성이 좋아 동남아 시장에서 선호도가 높은 품종이다.

올해 곡성군의 딸기 수출 규모는 약 34t, 수출액은 약 8억 원에 달할 것으로 전망된다. 주요 수출지는 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아 등 동남아 시장이다. 최근 현지에서 한국산 프리미엄 딸기 수요가 증가함에 따라 수출 물량도 꾸준히 확대되는 추세다.

군은 농촌진흥청, 전남농업기술원과 협력해 딸기 모종비와 육묘 시설, 수출 관련 농자재 지원 등 수출 기반을 지속적으로 넓혀가고 있다.

곡성군 관계자는 "금실 딸기는 품질이 우수해 수출 시장에 적합한 품종이다"며 "현장 중심의 기술 지도와 지속적인 지원을 통해 곡성 딸기의 해외 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.

