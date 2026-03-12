네이버 카페 BMW 매니아 회원 대상

제조사 동일 수준 보장 순정부품 적용



메리츠화재는 자동차 전문 마케팅 기업 시퀀스엔과 업무협약을 체결하고, 업계 최초로 네이버 카페 'BMW 매니아' 회원 전용 자동차 보증연장 보험을 판매한다고 12일 밝혔다.

최원준 메리츠화재 기업보험총괄(오른쪽)과 김세중 시퀀스엔 이사가 서울 강남구 메리츠타워에서 네이버카페 'BMW 매니아' 회원 대상 보증연장 보험 제휴를 위한 업무협약을 맺고 기념촬영을 하고 있다. 메리츠화재

이번 협약으로 BMW 매니아 회원은 제조사 보증과 동일한 수준의 보증연장 보험 상품인 '메리츠 내차안심케어'를 간편 가입 링크를 통해 직접 가입할 수 있게 됐다.

시퀀스엔은 국산·수입차 60개 차종, 약 1700만 동호회원을 관리하는 국내 최대 자동차 전문 커뮤니티 운영 기업이다. 차량 구매, 정비, 세차, 폐차에 이르는 전 주기 데이터를 기반으로 다양한 자동차 마케팅 사업을 전개하고 있다.

메리츠화재는 시퀀스엔과의 협업으로 커뮤니티 기반 실사용 데이터를 보험 설계에 반영해 보다 정교한 리스크 분석과 합리적 보험료 체계를 구현했다.

기존 수입차 보증연장은 높은 가입 비용으로 소비자 부담이 높았으며, 특히 사설 보증 상품의 경우 특정 서비스센터 이용이 제한되는 경우가 많았다.

메리츠 내차안심케어는 전국 BMW 공식 서비스센터에서 순정 부품을 사용해 수리받을 수 있으며, 제조사 보증과 동일한 수준의 보장을 제공한다.

철저한 손해율 분석과 데이터 기반 프라이싱을 통해 불필요한 비용을 줄이고 BMW 오너들의 실질적인 비용 부담을 낮췄다고 회사 측은 설명했다.

상품은 출고일로부터 90일 이내 신차 또는 18개월 이내 보유차 오너를 대상으로 가입할 수 있다. 2년+3년, 2년+4년 보증연장 상품으로 구성돼 있다.

또한 차대번호 기준으로 보장이 자동 승계되는 구조를 적용해 차량 매각 시에도 보증 혜택이 유지된다. 이에 따라 중고차 거래 시 차량 가치 유지 및 감가 방어 효과도 기대할 수 있다.

메리츠화재는 BMW 매니아 카페 협업을 시작으로 향후 다양한 수입차 커뮤니티와 협력해 보증연장 보험 시장 확대에 나설 계획이다.

메리츠화재 관계자는 "협약은 단순 보험 판매를 넘어 모빌리티 산업 생태계에 보험을 자연스럽게 접목한 사례"라며 "앞으로도 다양한 제휴와 데이터 기반 상품 개발을 통해 고객에게 실질적인 가치를 제공하는 보험 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



