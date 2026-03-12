SC제일은행은 모기업 스탠다드차타드(SC)그룹 경영진이 서울 종로구 SC제일은행 본사에서 회의를 개최하고 임직원 소통 및 비즈니스 지원 활동을 했다고 12일 밝혔다.

11일 서울 종로구 SC제일은행 본사에서 열린 SC그룹 글로벌 타운홀에서 이광희 SC제일은행장(앞 줄 오른쪽 네 번째), 빌 윈터스 SC그룹 회장(앞 줄 오른쪽 다섯 번째) 및 SC제일은행 임직원들이 기념촬영을 하고 있다.

빌 윈터스 SC그룹 회장을 포함한 SC그룹 경영진은 전 세계에 진출해 있는 주요 시장을 순회하면서 경영진 회의를 정기적으로 개최하고 현지 고객 및 임직원들과 소통하고 있다. SC그룹 경영진이 대거 한국에 방문한 것은 2023년 SC그룹 이사회를 서울 SC제일은행 본사에서 개최한 이후 3년 만이다. 이는 한국이 SC그룹의 전략적 주요 시장이자 수많은 무역과 투자의 중요한 통로로써 아시아의 핵심 허브 중 하나라는 위상과 역할에 따른 것이다.

이번에 방한한 SC그룹 경영진은 ▲한국 시장 주요 고객 방문 ▲SC제일은행 차세대 리더들과의 만남 ▲압구정 프라이빗 뱅킹 센터 방문 등 SC제일은행의 비즈니스를 지원하고 임직원들과 소통하며 한국 사회를 이해하는 다양한 대내외 일정을 소화했다.

빌 윈터스 회장은 "한국은 SC그룹 내에서 중요한 전략적 시장이며 SC그룹은 여전히 장기적 성장을 위한 한국 시장 투자에 대한 강한 의지를 갖고 있다"고 했다. 그는 "SC그룹은 경제 성장을 견인하는 데 최선을 다하고 있으며 역동적이고 혁신적이며 끊임없이 변화하는 한국 시장의 잠재력을 굳게 믿고 있다. 한국 내 고객, 비즈니스, 지역사회를 전폭적으로 지원하고 긴밀히 함께해 나갈 것"이라고 말했다.

이광희 SC제일은행장은 "한국은 무한한 잠재력을 바탕으로 수많은 위기와 도전을 극복하고 빠르게 성장해 온 시장"이라며 "앞으로도 전 세계 54개 시장에 진출한 SC그룹의 글로벌 네트워크를 적극 활용해 개인 및 기업고객들에게 차별화된 자산관리 및 기업금융 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

