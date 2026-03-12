락앤락 택플로우, 용산 아이파크몰에서 팝업스토어 운영
전 제품 라인업 공개, 3월25일까지 운영
락앤락의 라이프스타일 브랜드 '택플로우(TACTFLOW)'가 25일까지 HDC 아이파크몰 용산점에서 첫 팝업스토어를 운영한다.
택플로우는 25-35세대를 대상으로 바쁜 일상 속에서 자신에게 집중하는 시간을 의미하는 'ME-TIME' 라이프스타일을 제안하는 브랜드로, 이번 팝업을 통해 다양한 제품과 브랜드 경험을 전할 예정이다.
이번 팝업스토어의 콘셉트는 '나를 위한 ME-TIME 선물가게'다. 택플로우는 야외 활동을 위한 'GO FLOW', 휴식에 초점을 맞춘 'STAY FLOW' 두 가지 라인업을 중심으로 데일리백, 텀블러, 홈 리빙 제품 등 다양한 아이템을 선보이고 있다.
팝업스토어에서는 택플로우의 전 제품을 한자리에서 직접 살펴보고 체험할 수 있다. 대표 제품인 '택플로우 캐리어'는 100% 폴리카보네이트 소재와 저소음 폴리우레탄 휠을 적용해 내구성과 이동 편의성을 높였다. '택플로우 세라믹 텀블러'는 프리미엄 세라믹 코팅을 적용해 음료 본연의 맛과 향을 즐길 수 있도록 설계됐다.
팝업스토어 방문객을 위한 다양한 현장 이벤트도 진행된다. 인스타그램 계정 팔로우, 스토어 알림받기 이벤트에 참여하면 8000원 상당의 택플로우 스티커를 제공하며 현장 구매 고객을 대상으로 다양한 증정 프로모션도 진행할 예정이다.
택플로우 관계자는 "택플로우가 제안하는 'ME-TIME' 라이프스타일을 보다 가까이에서 만나볼 기회이니 많은 관심과 방문 바란다"고 말했다.
